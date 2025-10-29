Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya’da 400 metrelik dev bayrakla Cumhuriyet coşkusu: Fener Alayı’na yüzlerce kişi katıldı

Antalya’da 400 metrelik dev bayrakla Cumhuriyet coşkusu: Fener Alayı’na yüzlerce kişi katıldı

22:1029/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Antalya’da Cumhuriyet’in 102’nci yılı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen Fener Alayı’nda 400 metrelik dev Türk bayrağının taşınmasıyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen geçiş töreniyle başladı. Gün boyu süren coşku, akşam saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Fener Alayı ile zirveye ulaştı.

Konyaaltı Varyant’ta toplanan kalabalık yürüyüş güzergahını doldurdu. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte 400 metrelik dev Türk bayrağı taşındı.


Öğrenci Andı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi hep birlikte okundu; kıyı şeridi boyunca balkonları dolduran vatandaşlar da alkışlarıyla bu anlara eşlik etti.

7’den 70’e her yaştan Antalyalı, sloganlar ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet’in 102. yılının coşkusunu yaşadı.



Meşalelerin aydınlattığı kortej, kilometrelerce yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı.

#Antalya
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaş zammında 2026 hesabı netleşiyor: İşte enflasyon farkı ve yeni zam formülü