Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Dalgaların yükselmesiyle mağara 6 saat mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Dalgaların yükselmesiyle mağara 6 saat mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

22:3828/10/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Antalya'da denizde supboard yapan 2 kişi yağışın etkisini artırması ve dalgaların yükselmesiyle falezlerdeki mağaraya sığındı. Burada 6 saat mahsur kalan ikili AFAD ve itfaiye ekiplerinin kurduğu halat sistemiyle kurtarıldı.

Sabah saatlerinde supboard (kürekli kano ile su üzerinde ilerleme) yapmak için denize açılan biri erkek 2 kişi, akşamüstü yağışın etkisini artırması ve dalgaların yükselmesiyle falezlerdeki bir mağaraya sığındı.

Yağışın ardından mağaradan çıkmaya çalışan ancak başarılı olamayan ikili, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MAĞARADAN HALAT SİSTEMİYLE KURTARILDILAR


Ekipler, deniz yoluyla ulaşılamayacağını belirleyince Atatürk Parkı içindeki restoranın altından mağaraya inen tüneli kullanarak kurtarma çalışması başlattı. Halat sistemi kuran ekipler yaklaşık 30 metre aşağıda mahsur kalan 2 kişiye ulaştı.

Erkeğin mağaradan kurtarılmasından sonra üşüyen genç kadına ise mağaraya inen ekipler tarafından polis dalgıç kıyafeti verildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu kadın da mağaradan çıkarıldı. 

Mağarada 6 saat mahsur kalan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen 2 kişi, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

#Antalya
#Mağara
#Falez
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS, KPSS, DGS, MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? İşte beklenen tarihler