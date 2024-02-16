Kahraman Emmioğlu vefat etti.

Eski Refah Partisi (RP) Milletvekili Doç. Dr. Kahraman Emmioğlu 84 yaşında vefat etti. 1995 genel seçimlerinde RP’den 20. Dönem Gaziantep Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katılan Emmioğlu, RP’nin kapatılması üzerine FP’ye geçmişti. Meclis’te Yüce Divan’a verilen milletvekilleri arasında yer alarak dokunulmazlığı kaldırılan Emmioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olduğu dönemde İBB Genel Sekreteri olarak da görev yapmıştı.