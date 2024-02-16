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Kahraman Emmioğlu vefat etti

Eski Refah Partisi Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Kahraman Emmioğlu vefat etti. Emmioğlu, 2003-2006 yılları arasında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı yapmıştı.

04:00 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 01:31 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kahraman Emmioğlu vefat etti.
Kahraman Emmioğlu vefat etti.

Eski Refah Partisi (RP) Milletvekili Doç. Dr. Kahraman Emmioğlu 84 yaşında vefat etti. 1995 genel seçimlerinde RP’den 20. Dönem Gaziantep Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katılan Emmioğlu, RP’nin kapatılması üzerine FP’ye geçmişti. Meclis’te Yüce Divan’a verilen milletvekilleri arasında yer alarak dokunulmazlığı kaldırılan Emmioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı olduğu dönemde İBB Genel Sekreteri olarak da görev yapmıştı.



#Kahraman Emmioğlu
#Refah Partisi
#İlim Yayma Vakfı
#Vefat
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