Kahramanlar Avrupa’da anılacak: 15 Temmuz şehitleri için Avrupa'nın bazı şehirlerinde tören düzenlenecek
15 Temmuz şehitleri, hain kalkışmanın yıl dönümünde Türkiye’nin yanısıra Avrupa’nın önemli noktalarında da anılacak. Şer teşebbüsün dördüncü yıl dönümünde 15 Temmuz ruhunun diri tutulması için Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), dünyada birçok ülkede alanlarda olacak.
Avrupa’nın önemli merkezlerinde birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları maske takarak, sosyal mesafeye kuralına uyuyarak meydanları dolduracak. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Avrupa genelinde önemli meydanlarda fotoğraf sergileri açacak. Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Boşnakça basın bildirileri okunarak demokrasiyi hedef alan kalkışmanın gerçek yüzü Avrupa kamuoyuna anlatılacak. Her şehidi temsilen renkli demokrasi balonları uçurulacak. Avrupa’nın bazı şehirlerindeki organizasyonlara ise şehit yakınları, gaziler, gazeteciler Türkiye’den video konferans aracılığıyla bağlanacak.