Kahramanlar Avrupa’da anılacak: 15 Temmuz şehitleri için Avrupa'nın bazı şehirlerinde tören düzenlenecek

Ekonomi

Borsa salgında yüzde 30 kazandırdı: Borsa İstanbul’dan son 11 yılın en iyi çeyreklik performansı

Yılın ikinci çeyreğinde 89 bin 643 puandan 116 bin 524 puana çıkan Borsa İstanbul, koronovirüs salgını döneminde bile yatırımcıya kazandırdı. Bu dönemde kaydedilen yüzde 30’luk artış, çeyreklik bazda son 11 yılın en güçlü yükselişine işaret etti. Yılın ilk yarısında getiri sağlamayı başaran ender endekslerden biri olan BIST 100 Endeksi, işlem hacmi ve yatırımcı sayısında rekor kırdı.