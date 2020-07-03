Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kahramanlar Avrupada anılacak 15 Temmuz şehitleri için Avrupanın bazı şehirlerinde tören düzenlenecek
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kahramanlar Avrupa’da anılacak: 15 Temmuz şehitleri için Avrupa'nın bazı şehirlerinde tören düzenlenecek

15 Temmuz şehitleri, hain kalkışmanın yıl dönümünde Türkiye’nin yanısıra Avrupa’nın önemli noktalarında da anılacak. Şer teşebbüsün dördüncü yıl dönümünde 15 Temmuz ruhunun diri tutulması için Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), dünyada birçok ülkede alanlarda olacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa’nın önemli merkezlerinde birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları maske takarak, sosyal mesafeye kuralına uyuyarak meydanları dolduracak. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Avrupa genelinde önemli meydanlarda fotoğraf sergileri açacak. Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Boşnakça basın bildirileri okunarak demokrasiyi hedef alan kalkışmanın gerçek yüzü Avrupa kamuoyuna anlatılacak. Her şehidi temsilen renkli demokrasi balonları uçurulacak. Avrupa’nın bazı şehirlerindeki organizasyonlara ise şehit yakınları, gaziler, gazeteciler Türkiye’den video konferans aracılığıyla bağlanacak.

Ömer Halisdemir'in darbeci generali vurma anı
OYNAT 02:57
Ömer Halisdemir'in darbeci generali vurma anı
FETÖ'cü askerlerin İstanbul ve Ankara'da 15 Temmuz gecesi başlattığı darbe girişimi başarıyla püskürtülürken, Ömer Halisdemir isimli astsubay tarihe geçecek bir kahramanlık sergiledi. Halisdemir, yönetime el koymaya kalkışan darbeci general Semih Terzi ve 7 kişiyi vurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Dursun Ali Erzincanlı, şehit Ömer Halisdemir için şiir yazdı
OYNAT 06:11
Dursun Ali Erzincanlı, şehit Ömer Halisdemir için şiir yazdı
Şair Dursun Ali Erzincanlı 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi alnından vurarak öldüren ve darbe gecesinin kaderini değiştiren şehit astsubay Ömer Halisdemir ve tüm 15 Temmuz şehitleri için duygu yüklü bir şiir yazdı.

Abone Ol Google News
Özgürlüğe evet sosyal teröre hayır!

Özgürlüğe evet sosyal teröre hayır!

​Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'a, Kobani'den 15 Temmuz'a yalan haberler...
Heyecanlı bekleyiş

Heyecanlı bekleyiş

​Milyonların beklediği kararın bugün ya da birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.
Trump eriyor

Trump eriyor

Son anketlerde de Biden'ın gerisinde kaldı.
Fransa suçlu bulundu

Fransa suçlu bulundu

Dava açan sığınmacılara tazminat ödeyecek.
Kritik rapor açıklandı

Kritik rapor açıklandı

​Salgının ilk gününden bu yana dikkat çekici ayrıntılar...
ABD'de polis şiddeti bitmiyor

ABD'de polis şiddeti bitmiyor

​Siyahi kadına yumruklu saldırı kamerada.

İki ili örnek gösterdi

İki ili örnek gösterdi

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Avrupa tarihinin <br>en zor durumunda

Avrupa tarihinin
en zor durumunda

Birlikte hareket etmezlerse kriz kapıda.
Kültürel istila!

Kültürel istila!

​Yayıncılar LGBT lobisi karşısında endişeli
NBA'den Türkiye'ye

NBA'den Türkiye'ye

​Fenerbahçe Beko'nun yeni antrenörü belli oldu.
İngilizlerin miras<br>bıraktığı çatışma

İngilizlerin miras
bıraktığı çatışma

​Çin ve Hindistan neden savaşın eşiğine geldi?

Uçağa binip hiçbir yere gitmiyorlar

Uçağa binip hiçbir yere gitmiyorlar

​Seyahat tutkunlarına "ilaç" uygulama
Çöken yollar<br>patlayan borular

Çöken yollar
patlayan borular

​İstanbul'da ihmal kaynaklı kazaların sonu gelmiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.