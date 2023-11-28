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Kahramanmaraş’ta 19 yaşındaki gencin feci ölümü: Tıra saplanan araçta can verdi

Kahramanmaraş'ta 19 yaşındaki gencin idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tıra arkadan çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucu gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Semih Bozkuş
22:58 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta trafik kazası

Kahramanmaraş'ta trafik kazası

Kahramanmaraş'ta 19 yaşındaki genç geçirdiği trafik kazası sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.


Kaza, Doğu Çevre yolu üzerinde meydana geldi. İsa Ejderha (19) idaresindeki 46 AFF 218 plakalı Hyundai marka ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 56 AAV 708 plakalı park halindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücüyü çıkardı. Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.


Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.



#Kahramanmaraş
#Trafik Kazası
#İsa Ejderha
#Vefat
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