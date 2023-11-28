Kahramanmaraş’ta 19 yaşındaki gencin feci ölümü: Tıra saplanan araçta can verdi

Kahramanmaraş'ta trafik kazası
Kahramanmaraş'ta 19 yaşındaki genç geçirdiği trafik kazası sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, Doğu Çevre yolu üzerinde meydana geldi. İsa Ejderha (19) idaresindeki 46 AFF 218 plakalı Hyundai marka ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 56 AAV 708 plakalı park halindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücüyü çıkardı. Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.