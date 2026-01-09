Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

11:389/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
AA
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş

AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 11.17'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

DEPREM

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)

Tarih:2026-01-09

Saat:11:17:42 TSİ

Enlem:37.91972 N

Boylam:36.6575 E

Derinlik:12.36 km







Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
