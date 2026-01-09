AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 11.17'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 11.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-01-09
Saat:11:17:42 TSİ
Enlem:37.91972 N
Boylam:36.6575 E
Derinlik:12.36 km