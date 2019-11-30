Kahramanmaraş'ta projektörle kaçak ava ceza yağdı: 6 bin TL cezası kesildi



Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, yaban hayatının dengesini korumak ve kaçak avla mücadele etmek için 24 saat aralıksız görev yapıyor. Hangi yöntemi kullanırlarsa kullansınlar kaçak avcıların peşini bırakmayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekipleri, Afşin ilçesinde Tanır Jandarma Karakolu’nda görevli jandarmalarla birlikte denetimlerde bulundu.

6 bin TL idari para ve tazminat cezası

Denetimlerde, el projektörü ile yasadışı olarak tavşan avı yapan şahıslar yakalandı. Şahısların kaçak avda kullandıkları 2 adet tüfek ile diğer malzemelerine, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Şahıslara, kara avcılığını düzenleyen 4915 sayılı kanun çerçevesinde 6 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekiplerinin, jandarma ve fahri av müfettişleri ile birlikte yaptıkları kaçak av mücadelesinin aralıksız devam edeceği belirtildi.