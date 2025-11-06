Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Kalp hastası 3 aylık bebek ambulans helikopterle İstanbul’a sevk edildi

Kalp hastası 3 aylık bebek ambulans helikopterle İstanbul’a sevk edildi

17:396/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Ambulans helikopter
Ambulans helikopter

Van’da tedavi gören 3 aylık Y.A. isimli bebek, konjenital kalp hastalığı tanısıyla ileri tetkik ve tedavi için İstanbul’a sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hasta bebek,
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ne uçak ambulansla nakledildi.


Uçak ambulansın Erzurum Havalimanı’ndan kalkacak olması nedeniyle bebeğin Van’dan Erzurum’a nakli ise Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulans tarafından gerçekleştirildi.


#van
#İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#Uçak ambulansı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Kasım 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maç programı