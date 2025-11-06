Kalp hastası 3 aylık bebek ambulans helikopterle İstanbul’a sevk edildi

Ambulans helikopter
Van’da tedavi gören 3 aylık Y.A. isimli bebek, konjenital kalp hastalığı tanısıyla ileri tetkik ve tedavi için İstanbul’a sevk edildi.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hasta bebek,
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ne uçak ambulansla nakledildi.
Uçak ambulansın Erzurum Havalimanı’ndan kalkacak olması nedeniyle bebeğin Van’dan Erzurum’a nakli ise Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulans tarafından gerçekleştirildi.
