Gündem Kamudaki 9 kripto FETÖcü kıskıvrak yakalandı
ANKARA

Kamudaki 9 kripto FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

FETÖ’nün bürokraside aktif görevdeki kriptolarından 9’u daha yakayı ele verdi. 2 FETÖ’cünün itiraflarıyla başlatılan soruşturmada aralarında müfettiş ve müfettiş yardımcısı da olan şüpheliler adım adım izlendi. Bir bakanlıkta iç denetçi olan Ö.K.’nın, terör örgütünün İngiltere’deki sözde üst düzey sorumlusu ile irtibatı da tespit edildi.

Abone Ol Google News
Abdullah Sarica Yeni Şafak
​Kamudaki 9 kripto FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı
Arşiv

Yeniden toparlanmaya çalışan FETÖ’nün bürokrasideki kriptolarına darbe vuruldu. Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, elde ettiği bilgiler ve etkin pişmanlıktan yararlanan 2 örgüt mensubunun itirafları neticesinde, örgüt adına bakanlıklar ve kamuda aktif görevde bulunan kripto örgüt üyelerine ulaştı. Örgüt üyelerini takibe alan polis, şüphelileri adım adım izledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurulan koordine neticesinde, çoğu bürokraside ‘iç denetçi’ ve ‘uzman’ olarak görevli örgüt üyelerine yönelik soruşturma derinleştirildi.

FİRAR ÖNLENDİ

  • Soruşturma esnasında yaklaşık 1 ay önce bir bakanlıkta iç denetçi olarak görev yapan Ö.K.’nın, örgütün İngiltere’deki sözde üst düzey sorumlusu ile irtibat kurduğu tespit edildi. Diğer örgüt üyelerinin kaçmasını engellemek amacıyla Ö.K.’nın yakalanması için çok gizli operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Ö.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİNCİ DALGA

Diğer örgüt üyelerine yönelik istihbarat ve delil toplama çalışmalarına devam edilirken; dün de ikinci operasyona imza atıldı. 7’si görevde, 1’i ihraç 8 kamu görevlisi ile 1 özel şirket çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 3 ildeki eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin tamamı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kamuda iç denetçi, icra müdür yardımcısı, müfettiş, müfettiş yardımcısı, bakanlık müfettişi ve uzman olduğu öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin vereceği bilgiler doğrultusunda, yeni isimlere ulaşılabileceği belirtiliyor.

FETÖ’nün öğrenci evlerine baskın

  • İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ’nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün güncel öğrenci yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ilde düzenlediği eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden 32’sini yakaladı. Adreslerde bulunan 9 kişi de ayrıca gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltındaki 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken firari 3 şüpheli ise her yerde aranıyor.
43 ilde FETÖ operasyonu: 102 kişi için gözaltı kararı var
GÜNDEM
43 ilde FETÖ operasyonu: 102 kişi için gözaltı kararı var

FETÖ operasyonu: Aralarında öğretmenlerin bulunduğu 12 kişi gözaltında
GÜNDEM
FETÖ operasyonu: Aralarında öğretmenlerin bulunduğu 12 kişi gözaltında
Türkiyede görüşmeye yeşil ışık

Türkiye'de görüşmeye yeşil ışık

Rusya: ​Bakanların bir araya gelmesini destekliyoruz.
Galatasaray Adasınınne olacağı belli oldu

Galatasaray Adası'nın
ne olacağı belli oldu

​Sarı kırmızılılar uzun süren mücadelenin ardından hedefine ulaştı.
İşgalde 10uncu gün: Silahlar susacak mı?

​Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Avrupa'ya seslendi.
Polonya'ya gidiyor

Polonya'ya gidiyor

​Malatya'dan ayrıldı, Polonya devine imza atacak.

​Erdoğan ile Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

'Rus askerleri<br> arkadaşlarımı acımasızca öldürdü'

'Rus askerleri
arkadaşlarımı acımasızca öldürdü'

Ukrayna'dan gelenler yaşadıklarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.