​Kamudaki 9 kripto FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

Yeniden toparlanmaya çalışan FETÖ’nün bürokrasideki kriptolarına darbe vuruldu. Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, elde ettiği bilgiler ve etkin pişmanlıktan yararlanan 2 örgüt mensubunun itirafları neticesinde, örgüt adına bakanlıklar ve kamuda aktif görevde bulunan kripto örgüt üyelerine ulaştı. Örgüt üyelerini takibe alan polis, şüphelileri adım adım izledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurulan koordine neticesinde, çoğu bürokraside ‘iç denetçi’ ve ‘uzman’ olarak görevli örgüt üyelerine yönelik soruşturma derinleştirildi.

FİRAR ÖNLENDİ

Soruşturma esnasında yaklaşık 1 ay önce bir bakanlıkta iç denetçi olarak görev yapan Ö.K.’nın, örgütün İngiltere’deki sözde üst düzey sorumlusu ile irtibat kurduğu tespit edildi. Diğer örgüt üyelerinin kaçmasını engellemek amacıyla Ö.K.’nın yakalanması için çok gizli operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Ö.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİNCİ DALGA

Diğer örgüt üyelerine yönelik istihbarat ve delil toplama çalışmalarına devam edilirken; dün de ikinci operasyona imza atıldı. 7’si görevde, 1’i ihraç 8 kamu görevlisi ile 1 özel şirket çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 3 ildeki eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin tamamı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kamuda iç denetçi, icra müdür yardımcısı, müfettiş, müfettiş yardımcısı, bakanlık müfettişi ve uzman olduğu öğrenildi.

REKLAM

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin vereceği bilgiler doğrultusunda, yeni isimlere ulaşılabileceği belirtiliyor.

FETÖ’nün öğrenci evlerine baskın

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ’nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün güncel öğrenci yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ilde düzenlediği eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden 32’sini yakaladı. Adreslerde bulunan 9 kişi de ayrıca gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltındaki 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken firari 3 şüpheli ise her yerde aranıyor.