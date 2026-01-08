Kamyonetin tekeri altında kalıp sıkıştı

Olay, bugün Eroğlan Mahallesi 9058 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; M.D., geri manevra yapan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı kamyonetin arka tekerinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 saatlik çalışma ile sıkıştığı yerden kurtarılan M.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.D.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.