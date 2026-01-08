Yeni Şafak
Kamyonetin tekeri altında kalıp sıkıştı

ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaş tedavi altına alındı.
ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaş tedavi altına alındı.

Balıkesir'de geri manevra yapan kamyonetin arka tekeri altında kalan vatandaş sağlık ve itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geri manevra sırasında kamyonet tekerinin altında kalıp, sıkışan M.D., itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, bugün Eroğlan Mahallesi 9058 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; M.D., geri manevra yapan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı kamyonetin arka tekerinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 saatlik çalışma ile sıkıştığı yerden kurtarılan M.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.D.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Balıkesir
#Kamyonet
#İtfaiye
