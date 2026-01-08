Edremit’te lodos etkisi: Sahil beyaza büründü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos , ilginç bir doğa olayını beraberinde getirdi.

1 /5 Altınkum Plajı’nda kilometrelerce alan deniz köpükleriyle kaplandı, sahil adeta beyaza büründü.Edremit Körfezi’nde etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, Altınkum Mahallesi sahilinde ender rastlanan bir doğa olayı meydana geldi.

2 /5 Fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar kıyıya vurdukça yoğun bir köpük tabakası meydana getirdi.

3 /5 Kilometrelerce uzanan sahil şeridi, denizden gelen köpüklerle kaplanınca ortaya kar yağışını andıran görüntüler çıktı.

4 /5 Sahilin beyaza büründüğünü gören vatandaşlar ise bu ilginç doğa olayını şaşkınlıkla izledi.