Edremit’te lodos etkisi: Sahil beyaza büründü

17:428/01/2026, Perşembe
Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos , ilginç bir doğa olayını beraberinde getirdi.

Altınkum Plajı’nda kilometrelerce alan deniz köpükleriyle kaplandı, sahil adeta beyaza büründü.Edremit Körfezi’nde etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, Altınkum Mahallesi sahilinde ender rastlanan bir doğa olayı meydana geldi.

Fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar kıyıya vurdukça yoğun bir köpük tabakası meydana getirdi. 

Kilometrelerce uzanan sahil şeridi, denizden gelen köpüklerle kaplanınca ortaya kar yağışını andıran görüntüler çıktı.

Sahilin beyaza büründüğünü gören vatandaşlar ise bu ilginç doğa olayını şaşkınlıkla izledi.

Köpüklenmenin denizdeki organik maddelerin rüzgar ve dalga etkisiyle reaksiyona girmesi sonucu oluştuğu tahmin ediliyor.

