Gündem Kandilin SİHA kabusu devam ediyor 2 üst düzey terörist daha öldürüldü
ANKARA

Kandil'de iki üst düzey terörist daha öldürüldü

Kandil'in 'SİHA' kabusu devam ediyor: 2 üst düzey terörist daha öldürüldü

Milli insansız hava aracına ulaşmasının ardından sahip olduğu SİHA ve İHA'ları terör unsurlarına karşı oldukça etkin bir şekilde kullanan Türkiye, PKK'nın lojistik, stratejik ve manevi açıdan kalesi olarak bilinen Kandil'de desten yazmaya devam ediyor. PKK'lıların inini BBG evi gibi izleyen güvenlik güçlerinin son operasyonunda, 2 üst düzey teröristin daha etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
MİT ve TSK son dönemlerde ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda terör örgütüne ciddi darbe vuruyor.
MİT ve TSK son dönemlerde ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda terör örgütüne ciddi darbe vuruyor.

Tüm dünyanın gözünün Suriye'nin kuzeyindeki terör bölgelerinde sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu bu dönemde Türkiye farklı bölgelerdeki terör unsurlarıyla mücadelesine de oldukça etkin bir şekilde devam ediyor.

Güvenlik birimlerinin yerli ve milli insansız hava araçlarını operasyonlarda etkin kullanmasıyla birlikte adeta yeni bir süreç başladı.

MİT, TSK ve kimi durumlarda Emniyet ile Jandarma'nın da ortaklaşa hareket ettiği operasyonlarda havadan nokta atışlar PKK'nın adeta belini büktü.

Güvenlik güçleri, Kandil'e doğru karadan emin adımlarla ilerlemesini sürdürüyor.

Bölgede çok sayıda uçar unsurumuz var

Yenisafak.com'un güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre Kandil'de bulunan iki üst düzey isim daha öldürüldü. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sözde sorumlular olduğu belirtilirken, ilgili kurumlardan operasyona dair henüz bilgi paylaşımı yapılmadı.

Kandil'deki teröristler Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla adım adım takip ediliyor. Etkisiz hale getirilen kırmızı kategoride aranan Ayfer Kordu'nun öldürülmeden hemen önceki görüntüsü.

Bilindiği üzere Kıran ve Pençe operasyonları kapsamında hem İHA’lar hem SİHA’lar orada çok etkin bir şekilde kullanılıyor. Ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı hizmetine sunulan ANKA-I da (Sinyal istihbaratında oldukça etkin) bölgede.

ANKA ve diğer imkanlarla teröristlerin tüm telsiz iletişimini takip edebilme imkanına erişmekle kalınmıyor, MİLKAR elektronik karıştırma ve köreltme uçakları gibi platformlarla teröristlerin telsiz sinyallerini de karıştırılıyor.

Kırmızı kategoride aranan teröriste nokta atışı
OYNAT 00:40
Kırmızı kategoride aranan teröriste nokta atışı
MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alındı

10 yıl önce de BBG denmişti ama asıl BBG milli araçlarla başladı

Hatırlanacağı üzere yaklaşık 10 yıl önce dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt “Kandil bizim için BBG evi gibi” sözlerini kullanmıştı.

O dönemlerde gerçek zamanlı istihbaratın neredeyse hiç olmadığı biliniyor. Mevcut durumda ise Türkiye terör bölgelerini kendi insansız hava araçları ile 7/24 esasıyla izliyor, uydularımız aynı noktanın üzerinden yaklaşık 2 günde bir fotoğraf gönderiyor, özel keşif podu takılmış savaş uçaklarımız bölgeden gerçeğe yakın zamanlı görüntüler elde ediyor.

  • Yakın zaman önce havadan nokta atışla öldürülen Ayfer Kordu'nun terör örgütüne 1980'li yılların sonunda katıldığı, Lübnan ve Suriye alanında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim aldığı ve örgütün kadın yapılanmasını oluşturan çekirdek kadroda yer aldığı öğrenildi.

Ayrıca insanlı ve insansız keşif ve gözetleme uçaklarımız da orayı gerçek zamanlı olarak izliyor. Tüm bunlara MİT personelimizin sahadan aldığı istihbaratı ve şu an fiilen o sıcak bölgelerde gizli operasyonlar yürüten özel kuvvetler askerlerimizden gelen bilgileri de ekleyebiliriz.

Güvenlik uzmanları yaşanan gelişmeleri "Bu tür operasyonlara 10 sene önce BBG evi diyorsak, günümüz için, 10-15 farklı kamerayla, her açıdan, 4K kalitesinde yayın yapılan bir iş olarak düşünebiliriz." sözleriyle ifade ediyor.

ABD Büyükelçisi önünde poz vermişti: 25 yıl sonra o listeye bir şehit daha eklendi
GÜNDEM
ABD Büyükelçisi önünde poz vermişti: 25 yıl sonra o listeye bir şehit daha eklendi

Şehit diplomat Osman Köse'nin kanı yerde kalmadı
OYNAT 01:50
Şehit diplomat Osman Köse'nin kanı yerde kalmadı
MİT ve TSK, suikastin planlayıcılar olan teröristleri Kuzey Irak'ta Duhok ve Batifa olmak üzere iki farklı noktada vurdu.
Güvenli bölge masada

Güvenli bölge masada

Dünyanın gözü ​Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesinde.
Kandilin SİHA kabusudevam ediyor

Kandil'in 'SİHA' kabusu
devam ediyor

MİT ve TSK'dan PKK'nın sözde yöneticilerine nokta atış.
70lik ninenin gururlandıran yaşamı

70'lik ninenin gururlandıran yaşamı

Çocuklarının yardımını reddetti katırıyla odun satıyor.
Sözde sorumlu etkisizleştirildi

Sözde sorumlu etkisizleştirildi

Mardin'deki teröristin kimliği tespit edildi.
50 bin liralık<br> kredi desteği

50 bin liralık
kredi desteği

​Bakan Varank girişimcilere yeni müjdeyi verdi.
Bölgeden 136 araç çıkış yaptı

Bölgeden 136 araç çıkış yaptı

​TSK, teröristlerin bölgeden çekilmesini yakından takip ediyor.
Tüm fırtınalara karşı ayakta kaldık

Tüm fırtınalara karşı ayakta kaldık

​Tunus'un demokrasiyi başardığını ve artık Arap dünyasına örnek olduğunu söyledi
En yüksek<br>rakımlı sınır: Everest

En yüksek
rakımlı sınır: Everest

Nepal ve Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde ayrılıyor.
İadede müşteriye İBAN dayatması

İadede müşteriye İBAN dayatması

Nakit iade yapılmayarak başka ürün aldırılıyor.
'Kölelik düzenine' yaptırım

'Kölelik düzenine' yaptırım

Çalışma izni olmayan yabancıları çalıştıranlara çok ağır ceza

ABD askerlerini ülkeye almadılar

ABD askerlerini ülkeye almadılar

​Suriye'den çekilen askerlerin kalmasına izin vermediler.
Askerde de şampiyon

Askerde de şampiyon

Taha Akgül, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Türk gözlem noktasına 15 km'de

Türk gözlem noktasına 15 km'de

Esed, Türkiye'nin İdlib'deki üssüne en yakın noktaya gitti.
İzlerini sürüyoruz!

İzlerini sürüyoruz!

​Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.
Yasak ama<br>satışı sürüyor

Yasak ama
satışı sürüyor

Kalp doktoru uyardı: Ani ölümlere neden olabilir.
Otopark ücretini yolcudan alıyorlar

Otopark ücretini yolcudan alıyorlar

Otogarda taksicilerin 'park ücreti' talebi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.