Kandil'in 'SİHA' kabusu devam ediyor: 2 üst düzey terörist daha öldürüldü

Tüm dünyanın gözünün Suriye'nin kuzeyindeki terör bölgelerinde sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu bu dönemde Türkiye farklı bölgelerdeki terör unsurlarıyla mücadelesine de oldukça etkin bir şekilde devam ediyor.

Güvenlik birimlerinin yerli ve milli insansız hava araçlarını operasyonlarda etkin kullanmasıyla birlikte adeta yeni bir süreç başladı.

MİT, TSK ve kimi durumlarda Emniyet ile Jandarma'nın da ortaklaşa hareket ettiği operasyonlarda havadan nokta atışlar PKK'nın adeta belini büktü.

Güvenlik güçleri, Kandil'e doğru karadan emin adımlarla ilerlemesini sürdürüyor.

Bölgede çok sayıda uçar unsurumuz var

Yenisafak.com'un güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre Kandil'de bulunan iki üst düzey isim daha öldürüldü. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sözde sorumlular olduğu belirtilirken, ilgili kurumlardan operasyona dair henüz bilgi paylaşımı yapılmadı.

Kandil'deki teröristler Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla adım adım takip ediliyor. Etkisiz hale getirilen kırmızı kategoride aranan Ayfer Kordu'nun öldürülmeden hemen önceki görüntüsü.

Bilindiği üzere Kıran ve Pençe operasyonları kapsamında hem İHA’lar hem SİHA’lar orada çok etkin bir şekilde kullanılıyor. Ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı hizmetine sunulan ANKA-I da (Sinyal istihbaratında oldukça etkin) bölgede.

ANKA ve diğer imkanlarla teröristlerin tüm telsiz iletişimini takip edebilme imkanına erişmekle kalınmıyor, MİLKAR elektronik karıştırma ve köreltme uçakları gibi platformlarla teröristlerin telsiz sinyallerini de karıştırılıyor.

10 yıl önce de BBG denmişti ama asıl BBG milli araçlarla başladı

Hatırlanacağı üzere yaklaşık 10 yıl önce dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt “Kandil bizim için BBG evi gibi” sözlerini kullanmıştı.

O dönemlerde gerçek zamanlı istihbaratın neredeyse hiç olmadığı biliniyor. Mevcut durumda ise Türkiye terör bölgelerini kendi insansız hava araçları ile 7/24 esasıyla izliyor, uydularımız aynı noktanın üzerinden yaklaşık 2 günde bir fotoğraf gönderiyor, özel keşif podu takılmış savaş uçaklarımız bölgeden gerçeğe yakın zamanlı görüntüler elde ediyor.

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Yakın zaman önce havadan nokta atışla öldürülen Ayfer Kordu'nun terör örgütüne 1980'li yılların sonunda katıldığı, Lübnan ve Suriye alanında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim aldığı ve örgütün kadın yapılanmasını oluşturan çekirdek kadroda yer aldığı öğrenildi.

Ayrıca insanlı ve insansız keşif ve gözetleme uçaklarımız da orayı gerçek zamanlı olarak izliyor. Tüm bunlara MİT personelimizin sahadan aldığı istihbaratı ve şu an fiilen o sıcak bölgelerde gizli operasyonlar yürüten özel kuvvetler askerlerimizden gelen bilgileri de ekleyebiliriz.

Güvenlik uzmanları yaşanan gelişmeleri "Bu tür operasyonlara 10 sene önce BBG evi diyorsak, günümüz için, 10-15 farklı kamerayla, her açıdan, 4K kalitesinde yayın yapılan bir iş olarak düşünebiliriz." sözleriyle ifade ediyor.