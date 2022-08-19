Kanlı hesaplaşma: 13 yaralı

Kafe işletmecisi grup ile 13.30 sıralarında kalabalık bir halde kafeye gelerek müşterileri rahatsız eden karşı grup arasında uzun süredir husumet bulunuyordu. Kafe işletmecisinin durumu kafenin bulunduğu sitenin yönetimine bildirmesi üzerine site yönetimindeki grup olaya dahil oldu. Kısa bir tartışmanın ardından kafe işletmecisi ve site yönetimi başkanı yakın akrabalarını kafe çevresine çağırdı. Eli silahlı ve sopalı olan gruplar saat 15.00’te birbirine girdi. Kavgada iki taraftan 13 kişi yaralandı. Olay yerinde 9 tabanca, 2 bıçak ele geçirilirken olaya karıştığı belirlenen 21 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.