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İSTANBUL

Kanlı hesaplaşma: 13 yaralı

İstanbul Halkalı, dün öğle saatlerinde kanlı bir hesaplaşmaya sahne oldu. Kavgada iki gruptan, biri ağır 13 kişi yaralandı, 21 kişi de gözaltına alındı. İddiaya göre; kavga bir siteyi yönetmek isteyen yeni ve eski yönetim üyeleri arasında çıktı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Kanlı hesaplaşma: 13 yaralı
Halkalı

Kafe işletmecisi grup ile 13.30 sıralarında kalabalık bir halde kafeye gelerek müşterileri rahatsız eden karşı grup arasında uzun süredir husumet bulunuyordu. Kafe işletmecisinin durumu kafenin bulunduğu sitenin yönetimine bildirmesi üzerine site yönetimindeki grup olaya dahil oldu. Kısa bir tartışmanın ardından kafe işletmecisi ve site yönetimi başkanı yakın akrabalarını kafe çevresine çağırdı. Eli silahlı ve sopalı olan gruplar saat 15.00’te birbirine girdi. Kavgada iki taraftan 13 kişi yaralandı. Olay yerinde 9 tabanca, 2 bıçak ele geçirilirken olaya karıştığı belirlenen 21 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Halkalı'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:43
Halkalı'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Küçükçekmece Halkalı'da meydana gelen silahlı kavgada yaralı sayısı 13'e yükselirken, kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavga sırasında silahların patlamasıyla müşterilerin kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


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