Kanun teklifi Meclis’te: Okullara doktoralı öğretmen

AK Parti, öğretmenlerin nitelik ve statülerini düzenleyen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi’ni meclise sundu. Yeni kanun ile öğretmenlere, mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları da sağlanacak. Öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak tanımlanarak, aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında yeni haklar ve görevler tanımlanacak. Yeni düzenleme ile öğretmenler ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacak.

MASTER VE DOKTORALI MUAF

12 maddeden oluşan teklifle öğretmenlik mesleği 3 basamağa ayrılacak. Öğretmenler, aday öğretmenlik döneminden sonra “öğretmen”, “uzman öğretmen” ve “başöğretmen” olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Bu statülere gelmek için yapılacak sınavlardan başarılı olmak gerekecek. Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf olacak. Aday öğretmenlik süresi bir yıldan az, iki yıldan fazla olamayacak. Uzman ve başöğretmen unvanını alan öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatlarında iyileştirme yapılacak.

BİRİNCİ DERECEYE 3600 EK GÖSTERGE

Teklifle, birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak. Diğer derecelerde bulunan öğretmenler bakamından da bu artışa göre düzenleme yapılması öngörülüyor.