Gündem Kanun teklifi Mecliste Okullara doktoralıöğretmen
EĞİTİM ANKARA

Kanun teklifi Meclis’te: Okullara doktoralı öğretmen

AK Parti, öğretmenlerin nitelik ve statülerini düzenleyen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi’ni meclise sundu. Buna göre öğretmenlere aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında yeni haklar ve görevler tanımlanacak. Doktora eğitimini tamamlayanlar ise sınavsız olarak başöğretmen olacak.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Kanun teklifi Meclis’te​: Okullara doktoralı öğretmen, Öğretmenlik meslek kanunu içeriği
Arşiv

AK Parti, öğretmenlerin nitelik ve statülerini düzenleyen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi’ni meclise sundu. Yeni kanun ile öğretmenlere, mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları da sağlanacak. Öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak tanımlanarak, aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında yeni haklar ve görevler tanımlanacak. Yeni düzenleme ile öğretmenler ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacak.

MASTER VE DOKTORALI MUAF

  • 12 maddeden oluşan teklifle öğretmenlik mesleği 3 basamağa ayrılacak. Öğretmenler, aday öğretmenlik döneminden sonra “öğretmen”, “uzman öğretmen” ve “başöğretmen” olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Bu statülere gelmek için yapılacak sınavlardan başarılı olmak gerekecek. Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf olacak. Aday öğretmenlik süresi bir yıldan az, iki yıldan fazla olamayacak. Uzman ve başöğretmen unvanını alan öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatlarında iyileştirme yapılacak.

BİRİNCİ DERECEYE 3600 EK GÖSTERGE

Teklifle, birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak. Diğer derecelerde bulunan öğretmenler bakamından da bu artışa göre düzenleme yapılması öngörülüyor.

İyi ki vardın Eren ve Ferhat

İyi ki vardın Eren ve Ferhat

Kahramanlık hikayesi sinemalardaki yerini aldı.
Bir katliam yılı daha bitti

Bir katliam yılı daha bitti

​Suriye'de 299 çocuk yeni yılı göremedi.
Siyasi eşkıya

Siyasi eşkıya

'​Senin ipin kimlerin elinde.'
CHP'li başkanın <br>torbacı çocukları

CHP'li başkanın
torbacı çocukları

​Parti aracıyla uyuşturucu ticareti.
Çocuklar kiliseye emanet

Çocuklar kiliseye emanet

​Avrupa da Orta Çağ'da kalmış.
Vatandaşa 'altın' sertifika

Vatandaşa 'altın' sertifika

​Kuyumcular sisteme dahil edilecek.
İsrail köstebekleri camilere sızdı

İsrail köstebekleri camilere sızdı

​Amerikalı Müslümanlar diken üstünde.
Dosyaların yüzde <br>95'i sonuçlandı

Dosyaların yüzde
95'i sonuçlandı

​OHAL Komisyonu'nda son 6 bin dosya.
İntikamı alındı

İntikamı alındı

​Şehit DSİ personeli toprağa verildi.

​BOTAŞ yeni fiyat tarifesini duyurdu.

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni fiyat tarifesini duyurdu.

​Türkiye'nin 31 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Koca vatandaşları madde madde uyardı.
Vatandaşa ‘altın’ sertifika: Kuyumcular sisteme dahil edilecek
Ekonomi

Vatandaşa ‘altın’ sertifika: Kuyumcular sisteme dahil edilecek

Yastık altında yaklaşık 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin işaret ettiği çalışmayı İstanbul Altın Rafinerisi yürütüyor. Vatandaştan altını teslim almak isteyen kuyumcular, 'Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi' KAD-SİS'e başvuracak.
Bir katliamyılı daha bitti: Suriye'de 299 çocuk yeni yılı göremedi
Dünya

Bir katliam yılı daha bitti: Suriye'de 299 çocuk yeni yılı göremedi

2021, Suriye’de sivillerin yine katledildiği, yerlerinden edildiği, hayatlarını hapiste geçirdiği bir yıl oldu. Ülke genelindeki saldırılarda, 299’u çocuk toplam 1271 sivil hayatını kaybetti. Rejimin tutukladığı 104 kişi de işkencede öldü. Hayatta kalanlar ise mülteci kamplarında insanlık dışı koşullarda yaşama savaşı veriyor.
Avrupa da Orta Çağ’da kalmış: Çocuklar kiliseye emanet
Dünya

Avrupa da Orta Çağ’da kalmış: Çocuklar kiliseye emanet

CHP’li Özgür Özel, 4-6 yaş arası çocukların Kur’ân’la tanıştırılmasını “Orta Çağ zihniyeti” diye tanımladı. Model olarak gösterilen Avrupa’da ise din eğitimi bazı ülkelerde 2,5 yaşında başlatılıyor. Belçika’da 2,5-6 yaş arası çocuklara, öğretmenler koordinesinde papaz ve rahibeler ders veriyor. Almanya’da 3-6 yaş grubunun yüzde 70’i kiliselerde din eğitimi alıyor. Finlandiya’da küçüklere “tanrıya sadakat ve şükran” öğretiliyor. İngiltere’de okul öncesi din eğitimi müfredatını kilise belirliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.