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KONYA

Kar geri döndü: Çankırı, Konya, Kırşehir eğitime ara verilen iller

Kar geri döndü çok sayıda ilde eğitime ara verildi

Yurt geneli yeniden soğuk havanın etkisi altına girerken bazı illerde ise yoğun kar yağışları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğinin açıklandığı iller ise Konya, Kırşehir ve Çankırı oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kar geri döndü: Çankırı, Konya, Kırşehir eğitime ara verilen iller
Foto/arşiv

Konya'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 15 ilçede 1 gün, 2 ilçede ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildi. Derslere uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akören, Altınekin, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde bugün olmak üzere 1 gün, Ahırlı ve Derbent ilçelerinde ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı. Dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacak.

  • Meram ilçesinde ise taşıma sistemindeki okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacak.

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Kırşehir’de il genelinde eğitime 1 günlüğüne kar yağışı nedeniyle ara verildi.

Kırşehir valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliğimizce 25.03.2021 Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır.” denildi.

Çankırı’da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çankırı’nın Şabanözü İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "İlçede devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için ilçe genelinde 25 Mart Perşembe günü eğitime ara verilmesine, hamile ve engelli personellere de idari izin verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
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İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
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İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
Title
İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
Title
İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
Title
İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
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Title
İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarı yapılmıştı. İstanbul'un bazı bölgelerine ise dün kar yağmıştı. Bu sabah ise kar yağışı yeniden başlayarak lapa lapa yağmaya devam etti.
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