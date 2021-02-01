Kar topu oynarken acı son: Akıma kapılarak öldü

Van'ın Başkale'ye bağlı Uğurlu Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Şiyar Akkuş, evlerinin önünde 2 kardeşi ile kartopu oynarken, yerdeki elektrik teline temas etti. Akıma kapılan küçük çocuk yere yığılırken, kardeşleri durumu ailelerine bildirdi.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Aile, Şiyar'ı hastaneye götürmek için yola çıktı. Bu sırada ihbar üzerine yolda sağlık görevlilerince küçük Şiyar, ambulansa alındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Şiyar Akkuş, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şiyar, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şiyar Akkuş'un cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne gönderildi. Otopsi işleminin tamamlanmasının ardından Uğurlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Küçük çocuğun ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.