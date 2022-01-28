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AKSARAY

Kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürü: 50 yaşın üstündeyim ilk defa böyle bir kar gördüm

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kurak bir yaz geçiren kentte beyaz örtü çiftçilerin umudu oldu.

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Haber Merkezi İHA
Kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürü: 50 yaşın üstündeyim ilk defa böyle bir kar gördüm
Kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürü.

Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray’da da etkili olan ve yaklaşık bir haftadır devam eden kar yağışı tarım ve hayvancılığın umudu oldu. Kentin yüksek kesimlerinde bir metreye kadar ulaşan kar kalınlığı şehri adeta beyaz örtüye bürüdü. Özellikle son yıllarda kuraklık yaşanan Aksaray’da bu yıl rekoltenin de yüksek olması bekleniyor. Tüm tarım arazilerini yorgan gibi örten kar toprağa ve ekine içindeki minerallerle adeta güç veriyor.

“Toprağı dinçleştiriyor ve minerallerle verimli hale getiriyor”


Kar yağışıyla birlikte kentin tarım sektörüne ilişkin gelişmeleri değerlendiren Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, kuraklığın durduğunu belirterek yağan kar ile birlikte bereketin çiftçiyi sevindirdiğini kaydetti. Kar yağışının tarıma çok ciddi katkısı olduğuna dikkat çeken Koçak, “Kar ilimize yaklaşık bir haftadır ciddi şekilde yağdı. Kar demek bereket demek, kar demek huzur demek. Ben 50 yaşındayım ve böyle bir kar görmedim. Yaklaşık bir metreye kadar kar yağdı. Allah’a binlerce şükürler olsun biz çiftçi, köylü olarak bereketli bir yıl yaşayacağımıza inanıyorum. Geçtiğimiz yıllarda ciddi şekilde kuraklık yaşadık. Özellikle yaz aylarında büyük şehirler olsun, ilimizde olsun barajlarda su seviyesi ciddi şekilde düştü. İçme suyunu bile bulamayacak hale gelmiştik. İnşallah bu sene tüm barajlarımızda ciddi şekilde doluluk oranı olacağına inanıyorum. Özellikle ilimizde tarıma da etkisi ciddi şekilde yüksek. Kar yağışıyla beraber üreticimiz yüzde 30 kara geçti. İnşallah bahar yağışları da iyi olur. Üretimiz bu konuda girdi maliyetlerini ciddi şekilde düşürür. Şu anda kar bildiğimiz yorgan gibi toprağın üzerinde. Toprağı dinçleştiriyor, potasyum, azot ve içindeki diğer mineraller olsun bunları besliyor, toprağı, tarımı, tarlayı ve ürünü daha verimli hale getiriyor. Ciddi şekilde karın tarıma, toprağa, arpaya, buğdaya, tarıma dayalı tüm ürünlere ciddi şekilde faydası, katkısı var” dedi.

“Bu yağışlarla birlikte kuraklığı atlattık”


Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Karataş Köyü Muhtarı Hasan Çınar (57), “Allah’a şükürler olsun ki 50 yaşın üstündeyim ilk defa böyle bir kar gördüm. Bu berekettir, güzel bir mutluluktur. Kar yağışı çiftçilerin hayatı için çok önem taşıyan bir konudur. Su havzalarımız tükenmekteydi, bununla birlikte herhalde tahminime göre 25-30 senelik su havzaları oluşmakta. Bunun için Allah’a binlerce şükürler olsun. Bu yağışlarla birlikte kuraklığı atlattık Allah’a şükürler olsun. Çok verimli ürünler alacağız Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kar sonrası siyah tehlike
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için 'çığ' uyarısı yaptı. İşte o iller: Ağrı, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Muş, Siirt, Trabzon, Van, Şırnak, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Malatya, Rize, Sivas, Tunceli, Bayburt, Ardahan. Hakkari için ise kar uyarısı yapıldı.
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Soğuk hava, kar yağışı, fırtına ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyaran yetkililer, soğuk kış günlerinde uyulmak üzere bazı önerilerde bulunuyor.
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Vücudu sıcak tutacak giysilerin tercih edilmesinin, açık alanlarda uzun süreli kalmamaya özen gösterilmesinin istendiği \"tavsiyeler\" başlıklı açıklamada, kayarak düşme tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Sarkan elektrik tellerinden uzak durulması ve dokunulmamasının önerildiği açıklamada, \"Sıcaklığın -10 derece ve altında olduğu durumlarda mecbur değilseniz dışarı çıkmayın, seyahat etmeyin\" ifadesi kullanıldı.
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Özellikle sürücülerin daha dikkatli olmasının istendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
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\"Aracınızda, kar lastikleri, zincir, çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunduğundan emin olunuz. Trafikteyseniz özellikle de büyük araç kullanıyorsanız güvenli bir yerde beklemelisiniz.
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Trafik sınırlamalarına mutlaka uyunuz. Donan yağmur, donan çisenti veya sulu sepken gibi meteorolojik olaylar ve kar fırtınasından sonra temizlenen yollar ıslakmış gibi görünür, gerçekteyse, yol 'siyah buz' olarak adlandırılan ince bir buz tabakasıyla kaplanır.
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Siyah buz, her zaman görülemeyen şeffaf ama çok kaygan bir buz tabakasıdır.
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Yollar temizlendi diye gaza basmayın. Özellikle köprü ve rampalar siyah buz tuzağıdır.\"
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Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kar sonrası siyah tehlike
Yurt genelinde günlerdir süren yoğun kar yağışı bazı bölgelerde etkisini yitirse de zorlu kış şartları devam ediyor. Yurdun büyük bölümünde kar yağışları yer yer devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 21 il için önemli uyarı geldi. Öte yandan önümüzdeki 5 günlük hava tahmin haritası da paylaşıldı. Kar yağışı sonrası özellikle hafta sonu oluşabilecek olan 'siyah buzlanma' tehlikesine de dikkat çekildi.

Burası Sibirya değil: Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti
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Türkiye’nin en ılıman şehirlerinden biri olan Muğla bu yıl son yılların en soğuk kışını yaşıyor. Muğla’ya bağlı Kavaklıdere ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası, şehirde doyumsuz bir görüntü oluşturdu.
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Göktepe’de kar kalınlığı yer yer 1 metreyi bulurken, aşırı soğuk ve kar nedeniyle yaylada yaşayanların tamamı şehre indi.<br>
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Balcıoğlu ailesinin imdadına drone pilotu yetişti<br><br>Kar yağışı sonrası bölgede oluşan manzarayı görüntülemek amacıyla zirveye çıkan drone pilotu Taner Genel, Kavaklıdere Kaynaş Yaylası’nda yaşayan Balcıoğlu ailesinin de imdadına koştu.
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Kar bastırınca acil olarak yayla evlerini terk etmek zorunda kalan Balcıoğlu ailesini özel donanımlı aracıyla alan Taner Genel, bir yandan yaylada kalan ailelere yardım edip diğer yandan da Sibirya’ya dönen bölgenin görüntülerini kaydetti.
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Göktepe ve Kavaklıdere’nin seyrine doyum olmaz karlı görüntüleri objektiflere bu şekilde yansıdı.
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Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti
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Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti
Title
Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti
Title
Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti
Title
Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti
Title
Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti
Title
Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti
Title
Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti
Title
Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti
Title
Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti
Title
Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti
Title
Sibirya değil Muğla Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti
Burası Sibirya değil: Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti
Türkiye'nin ılıman şehri Muğla bu defa buz kesti. Adeta Sibirya soğuklarının yaşandığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde her tarafı kar kaplarken, Kaynaş Yaylası'nda mahsur kalan bir aileyi, yayladaki görsel şöleni çekim yağmak için zirveye çıkan dron pilotu Taner Genel kurtardı.


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