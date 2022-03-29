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KARS

Karaciğer yetmezliği tanısı koyulan minik Asya'ya umut ışığı doğdu

Kars'ta karaciğer yetmezliği tanısı koyulan beş yaşındaki Asya'ya, olası nakil ihtiyacı için ambulans uçakla getirildiği Adana'da uygulanan tedavi sonuç verdi. Servise alınan Asya'nın organ nakli olmasına gerek kalmadığı bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
Karaciğer yetmezliği tanısı koyulan minik Asyaya umut ışığı doğdu
Minik Asya'nın tedavisi Adana'da devam ediyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Karaciğer Nakil Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, "Karaciğer destekleyici tedaviler uyguladık. Hastamızın durumunun iyiye gittiğini ve karaciğer naklinden uzaklaştığını saptadık" dedi.

Kars'ta arıcılık yapan Selahattin Daştan (52) ile Hayriye Daştan (44) çiftinin dört çocuğundan en küçüğü Asya, aşırı uyku hali, halsizlik ve iştahsızlık şikayetleriyle Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tetkik ve muayeneyle Asya'ya, viral enfeksiyon sonucu ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı koyuldu. Asya, karaciğer nakli gerekebileceği ve donanımlı merkezde olması gerektiği için 25 Mart'ta ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Çocuk yoğun bakım ve karaciğer nakil ekibinin yakından ilgilendiği Asya'ya, üç gün boyunca yoğun bakımda karaciğer destekleyici tedaviler yapıldı. Tedavilere olumlu yanıt veren Asya, yoğun bakımdan çıkarılıp, dün sabah servise alındı.

'Sağlığı iyiye gidiyor'

Hayatından endişe edilen Asya'nın tedavi sürecini takip eden Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Karaciğer Nakil Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Asya'ya şimdilik nakil durumunun gerekmediğini açıkladı. Akut karaciğer yetmezliğinin nedenlerini araştırdıklarını dile getiren Çetinkünar, "Kars'taki doktorlarla görüştüğümüzde viral bir enfeksiyon sonucu karaciğer enzimlerinin yükseldiğini belirttiler. Buradaki ilk değerlendirmelere baktığımızda karaciğer yetmezliği dediğimiz bir tablo hakimdi. Hafta sonu boyunca karaciğer destekleyici tedaviler uyguladık. Elde edilen verilerde, hastamızın durumunun iyiye gittiğini ve karaciğer naklinden uzaklaştığını saptadık. Hastamız yoğun bakımdan çıktı, servise alınarak orada takibi yapılacak" dedi.

Ani karaciğer yetmezliği belirtileri

Hastalığın belirtilerinden de bahseden Prof. Dr. Çetinkünar, ebeveynlere şu uyarılarda bulundu: "Çocuk yaşlarda çeşitli viral enfeksiyonlar olabiliyor. Doğumsal hastalıklardan kaynaklı ya da metabolik hastalıklardan dolayı karaciğer enzimlerinde yükselebilme ve karaciğer yetmezliği gelişebiliyor. Ani karaciğer yetmezliklerinde ilk belirtiler, ani gelişen karın ağrısı, ateş, halsizlik ve bilinç bulanıklığı gibi durumlar oluyor. Tabi bu belirtilerin yol açtığı hastalıklar çok fazla ama bu semptomlar görüldüğünde karaciğer yetmezliğinin gelişebileceği, zehirli karaciğer iltihabı tablosunun oluşabileceğini de ebeveynlerin bilinçlerinde tutmaları ve hemen doktora başvurmaları gerekiyor."

'Korku ve mutluluğu bir arada yaşadık'

Ailede böyle bir rahatsızlık olmadığını söyleyen Hayriye Daştan, iki gün içinde ani gelişen belirtiler sonucu kızını hastaneye götürdüklerini anlattı. Asya'nın sağlık durumu hakkında korku ve mutluluğu bir anda yaşadıklarını söyleyen Daştan, "Organ yetmezliği denilince çok korkmuştuk. Adana'da doktorlarımız bize umut veren açıklamalar yaptı. Kızımın sağlığının düzeliyor olmasına çok mutlu olduk" dedi.

Hayriye Daştan, Asya'nın Adana'ya sevk süreci için Sağlık Bakanlığı'na ve ilgilenen tüm doktorlara teşekkür etti.

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