Karadağ’a da 'Rönesans'lar yapmış

Depremin yerle bir ettiği Hatay’da, yıkımın sembollerinden birisi de Rönesans Rezidans’tı. 1000 kişinin yaşadığı rezidansta enkaz altında kalan yüzlerce kişi can verdi. İlk incelemelerde, yapıda birçok eksik ve ihmal olduğu ortaya çıktı. Rezidansı yapan inşaat şirketinin sahiplerinden Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat’ta yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul’da havalimanında yakalandı. Diğer ortak Hüseyin Yalçın Coşkun’un ise aradağ’a gittiği belirlendi.

DEPREMDEN ÖNCE GİTTİ

Yeni Şafak, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Hüseyin Yalçın Coşkun’la ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı. Coşkun, “Antis” adlı şirketinin merkezini 2017 yılında Karadağ’a taşımış. Zaman zaman bu ülkeye gidip gelen Coşkun, depremden yaklaşık 1 ay önce Karadağ’a gitmiş. Coşkun’un halen Karadağ’da saklandığı iddia ediliyor. Karadağ’da inşaatlarına devam eden Coşkun, Budva kentinde kat karşılığı inşaat yaptı. Yol kenarında deniz manzaralı olarak pazarlanan dairelerin tamamı satıldı.

Mehmet Yaşar Coşkun İstanbul Havalimanı’nda Karadağ’a kaçarken yakalanmıştı.

BAŞKA MÜTEAHHİDE VERMİŞ

6 yıldır Karadağ’da faaliyet yürüten Coşkun kardeşler, Herceg Novi bölgesinde de bir marina inşa etti. Ancak bu inşaatla ilgili şaibeler gündemden düşmedi. Antis Marina olarak yapılan inşaatın yasal izinlerini Coşkun kardeşlerin aldığı ve şirketleri üzerinden inşaatın başladığı ancak inşaatı aslında farklı bir tanıdıkları müteahhide verdikleri iddia ediliyor. Söz konusu marinanın hemen arkasında 2022’de başlatılan “Antis Marina” adlı inşaat da bu sene bitecek. 35 m2’lik tek odalı dairenin 99 bin 800 avroya satıldığı inşaatta, 52 m2’lik daire de 309 bin avro.

Ortadan kayboldu

Depreme kadar Karadağ’da Türklerin yaşadığı bölgelerde görülen Hüseyin Yalçın Coşkun, hakkında çıkarılan yakalama kararlarının ardından gizlendi. Hatay’da yaptığı Rönesans Rezidans’ın yıkılmasının ardından, Coşkun’un Karadağ’da yaptığı binalardan mülk satın alanlar da binaların sağlamlığı konusunda tedirginlik yaşıyor. Daire sahiplerinin bu konu hakkında yetkililere başvurduğu öğrenildi.















