Karadeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Karadeniz'de saat 15.09'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Karadeniz'de meydana gelen sismik hareketliliğin detaylarını paylaştı. Gelen son dakika bilgisine göre, bugün saat 15.09'da Karadeniz açıklarında 4.3 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
AFAD verilerine göre sarsıntı, yerin 7.37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Büyüklük: 4.3 (Mw)
Merkez Üssü: Karadeniz
Tarih ve Saat: 3 Mart 2026 - 15:09
Derinlik: 7.37 km