Karadeniz dalgaları yerleşim alanlarını etkiliyor

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde etkili olan fırtınalı hava nedeniyle Karadeniz’de oluşan dev dalgalar, sahil kesiminde yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Şiddetli dalgalar sahili koruyan istinat duvarlarında çatlak ve oyuklara yol açarken, sahil yolundaki park alanlarında da yarılma ve çöküntüler gözlendi. Yetkililer, dalgaların yol açtığı hasar ve olası risklere karşı vatandaşları uyardı.
Cünürye Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ndeki apartmanlarda oturan vatandaşlar ise dalgalar nedeniyle korkulu anlar yaşamaya başladı. Direkt istinat duvarlarına çarpan dalgaların binalarda oluşturduğu sarsıntılar mahalle sakinlerinin uykularını kaçırdı.
Mahalle sakinlerinden Sedat Köseoğlu (75), AA muhabirine, çocukluğundan beri İnebolu sahilinde oturduğunu söyledi.
Eskiden denizin evlere bu kadar yakın olmadığını belirten Köseoğlu, "Bu duvar daha önce burada yoktu. Dolgu yoldur burası. Bu deniz ileriden geldiği zaman yayılıp herhangi bir yere zarar vermiyordu. Duvar yapıldı, güzel oldu. Kötü diyemeyiz. Ama bunun önüne denizi kıracak bloklar yapılmadı. Buranın önünde yıldız bloklar veya normal bloklar olsa denizi parçalayacağı için bu yolun göçmesine engel olurdu." dedi.
Dalgalar nedeniyle sürekli tedirginlik yaşadıklarını ifade eden Köseoğlu şunları söyledi:
Köseoğlu, yetkililerden bir an önce sorunlarına çözüm bulmasını ve denize dalgakıran yapılmasını beklediklerini kaydetti.