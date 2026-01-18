Karadeniz dalgaları yerleşim alanlarını etkiliyor

"2001’den beri bu sahilde oturuyorum. Evde korku içinde yaşıyoruz. Sanki deprem olmuş yıkılacak gibi. Yemek yerken bile ev sallanıyor. Evde durma şansımız yok gibi. Korkunç yani. Bunu yaşayan bilir. Çok sallandığı için evi satmayı bile düşünüyorum ama şimdi kim alır. Onun için bir an önce çözüm istiyoruz yetkililerden. Bir an önce çare bulmak lazım. Yoksa evlerimizde hayati tehlikemiz var. Deprem olmuş gibi sallanıyor. Yıkılacak gibi oluyor. Dışarı çıkıyoruz korkudan. O kadar çok feci sallanıyor. Gece uyumak mümkün değil. Dışarı çıkıyoruz gecenin o saatinde."