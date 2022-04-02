Karadeniz'de 3 ülke mayın avında

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Karadeniz’de tespit edilen mayınlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki mayının SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edildiği hatırlatıldı. Tespit edilen mayınlara yönelik incelemelerin hiçbir ihtimal göz ardı edilmeksizin her yönüyle devam ettiği bildirildi.

SAS’LAR HAZIR

Deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan; mayın avlama gemisi ve karakol gemileri ile denizden olmak üzere tüm kurumlarla koordineli şekilde mayın gözetleme faaliyetlerinin devam ettiğine dikkat çekildi. Kaynaklar, “Mayın tespiti halinde imha etmek üzere SAS timlerimiz yüksek hazırlık durumuna geçirildi” dedi. Mayın tehdidine karşı ilerleyen dönemde de tedbirlerin arttırılarak devam edileceğini vurgulayan kaynaklar sürüklenen mayınların sayısına ilişkin “Bu konuda telaffuz edilen rakamlara çok itibar etmemek gerekir. Çünkü mevcut durum çerçevesinde sağlıklı bir rakama ulaşmak mümkün gözükmüyor” uyarısında bulundu.

NATO’YA İHTİYAÇ YOK

Mayın tehdidini bertaraf etmek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dahil olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alındığını açıklayan kaynaklar, mayın tehdidiyle mücadelede NATO’ya gerek olmadığını değerlendirdiklerini vurguladı. Kaynaklar, “Şu aşamada hem bizim hem kıyıdaş ülkelerin imkanlarının bu sorunu çözmeye yeterli olduğunu değerlendiriyoruz” bilgisini verdi.

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Montrö dikkatli uygulandı

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara, “Karadeniz’de güvenliğin sağlanması için Montrö Sözleşmesi ile kurulan statükonun korunması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi her zaman dikkatli, sorumlu ve tarafsız bir şekilde uygulamıştır. Mevcut koşullar altında da Montrö Sözleşmesi şeffaf bir biçimde uygulanacak, sözleşmenin gerekleri yerine getirilmeye devam edilecektir” dedi.