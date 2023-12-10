Karaman POMEM'de 373 polis adayı mezun oldu

Merkez spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından dönem birincisi Abdülkadir Hatipoğlu, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Törende konuşan Karaman POMEM Müdürü Aydın Karan, "Bugün burada Cumhuriyetimizin 100. Yılında Karaman Polis Meslek Eğitim Müdürlüğümüzde eğitim-öğretim gören ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan 373 öğrencimizin, teşkilatımız ve vatandaşımızın hizmetine hazır hale getirmenin gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Emniyet teşkilatı demokratik ve güçlü toplum, güçlü devlet modelini oluşturma yolunda yasalarla kendisine verilen görevleri yüksek bir özveriyle ve kararlılıkla yerine getirmeye çalışmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü Cumhuriyetimizin 100. Yılında çağdaş, bilimsel yöntem ve teknolojik imkanların desteğiyle, ülkemizin yarınlarına damga vuracak, eğitim politikaları ve stratejileriyle, çağdaş, bilimsel ve teknolojik projeler üreten bir merkez haline gelmiştir" diye konuştu.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim de yaptığı konuşmada, "Mesleğe başlayacağınız bu günde hayatınızda yeni bir sayfa açılırken, sizler ve polis teşkilatımız, milletimizin birliğinin, esenliğinin, devletimizin bekasının, toplumsal barışımızın teminatıdır" dedi. Sarıinrahim, meşakkatli olduğu kadar zor da olan bu görevin büyük fedakarlıklar istediğini belirterek, "Ama siz genç ve asil ruhların her daim milletimizin hizmetinde olacağından, hukukun ve hakkın yanında olup, evvelden gidenlere layık olacağınızdan eminiz. Sizlerden hukuka sonsuz bir bağlılıkla vatandaşlarımıza karşı şefkat ve merhamet beklerken, suça ve suçluya karşı kararlı ve yılmaz bir duruş beklemekteyiz. Çünkü sizler gücünüzü adaletten, hukuktan, haktan, vicdandan ve en nihayetinde bu aziz milletten aldınız alacaksınız. Çünkü bu yuva Gaffar Okan'ların, Fethi Sekin'lerin, Ahmet Çamur'ların, Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin ve nice önden giden asil ruhların teşkilatıdır. Bugünden sonra sizler vazifesi başında şehit olmuş meslektaşlarınızı temsil ediyorsunuz. Onların her şartta 'vatan sağ olsun' diyen anne babalarının bir evladı da siz oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.