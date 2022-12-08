Karaman'da askeri araç devrilerek alev aldı: Üç asker yaralandı

Karaman'da gerçekleşen kaza, saat 01.30 sıralarında, Ayrancı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ayrancı Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timleri, sorumluluk alanlarındaki köylerde devriye görevi yaptıktan sonra dönüşe geçti.
Bu sırada uzman çavuş Halil T. yönetimindeki devriye aracının sol ön lastiği patladı.
Kontrolden çıkan askeri araç, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ardından yol ortasına devrilerek alev aldı. Halil T. ile astsubay Mehmet B. ve uzman çavuş Ömer Faruk T., araçtan son anda çıkarak yaralı kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı askerler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtaki yangın ise itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
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İddiaya göre olay, saat 16.30 sıralarında Ahiosman Mahallesi’nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı’nda meydana geldi.
İddiaya göre, Aziz S. saat 16.30 sıralarında konuşmak için Ali Atakan Y.’yi (20) Ahiosman Mahallesi’nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı’na çağırdı.
Aziz S., parka gelen Ali Atakan Y.’yi belinden çıkardığı tabanca ile göğsünden vurduktan sonra geldiği otomobille kaçtı. Ali Atakan Y. ise parkın yakınındaki Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezine giderek yardım istedi.
Bunun üzerine polis merkezine sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı şahıs daha sonra gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan ve kimliğini tespit ettiği zanlıyı Gevher Hatun Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.
Zanlı Aziz S. kendisini yakalayan polislere Urgan Mahallesi Taşocakları mevkisinde 2 kişiyi daha vurarak öldürdüğünü söyledi.
Bunun üzerine zanlının verdiği adrese giden ekipler Aydın Çaltı (36) ve Veli Ulushan’ı (35) kafalarından vurularak öldürülmüş halde buldu.
Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis, sorumluluk sahasının jandarma bölgesi olması nedeniyle durumu jandarmaya bildirdi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aydın Çaltı ve Veli Ulushan’ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile morga kaldırıldı.
Farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı olan cinayet zanlısı Aziz S’nin, Aydın Çaltı ve Veli Ulushan’ı alkol alma bahanesiyle otomobille Taşocakları mevkisine götürdüğü, iddiaya göre para meselesi yüzünden burada alkol alırken kafalarına ateş ederek öldürdüğü öğrenildi.
Cinayet zanlısı Aziz S’nin ağır yaraladığı Ali Atakan Y.’nin ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Öte yandan, katil zanlısı Aziz S.’nin bindiği otomobilin kiralık olduğu ortaya çıkarken, olay yerindeki içki şişeleri dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.
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Olay, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Aşağı Erenkavak köyü Kızılin mevkisinde meydana geldi. 1i 8 aylık bebek olmak üzere 5 çocuk annesi Şehrivani Canıvar, eşi Fatih Canıvar ve bir çocuğuyla birlikte koyun otlattıkları sırada dere yatağındaki arı kovanını fark etti.
Kovanla ilgilendikleri sırada yağış sonrası oluşan sel suları dere yatağını bastı. Durumu fark eden Fatih Canıvar, yanındaki çocuğunu kolundan tutup kurtarmak isterken, eşi Şehrivani Canıvar sel sularına kapılarak akıntıyla birlikte gözden kayboldu.
İhbarı üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Karaman Valisi Tuncay Akkoyunda bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.
Ekipler yaptıkları arama sonucu Şehrivani Canıvarın cansız bedeni yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bir kayalığın kenarında bulundu. Sudan çıkartılan Canıvarın cesedi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Canıvar çiftinin, koyunlarının ise sel sırasında 12 yaşındaki diğer çocuğuyla birlikte dere yatağına yaklaşık 100 metre uzaklıktaki arazide olduğu öğrenildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karaman Erenkavak köyü mevkiinde yoğun yağış sonrası, saat 19.33te yaşanan sel afeti sırasında kayıp olan vatandaşımız Şehribani Canıver, maalesef olayda vefat etti. Cansız bedenine ulaşılan vatandaşımıza Allahtan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. ifadelerine yer verdi.
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Karaman'da koyun otlatırken sağanak sonrası oluşan sel sularına kapılan aileden Şehrivani Canıvar (35) yaşamını yitirdi. Olay sırasında yanında bulunan eşi Fatih Canıvar ve bir çocuğu ise son anda kurtuldu.