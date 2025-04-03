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Karaman'da ekipleri alarma geçiren şüpheli paket

Karaman'da ekipleri alarma geçiren şüpheli paket

23:583/04/2025, Perşembe
AA
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Kısa süreli paniğe neden olan çanta, bomba imha ekiplerince fünye ile patlatıldı.
Kısa süreli paniğe neden olan çanta, bomba imha ekiplerince fünye ile patlatıldı.

Karaman'da bir parkta şüpheli çanta görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, cadde üzerinde önlem aldı. Fünyeyle patlatılan çantadan bir miktar para ve kıyafet çıktı.

Karaman'da parka bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

İsmet Paşa Caddesi Kuğulu Park'ta şüpheli çanta görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, cadde üzerinde önlem aldı.

Bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatılan çantadan bir miktar para ve kıyafet çıktı.

Çalışmanın ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.



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