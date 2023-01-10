Karaman’da işçi midibüsünün freni patladı: Yedi yaralı

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CHP’de HDP endişesi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkartacağını açıklayan HDP bu kez, seçimlere kadar müzakerelere açık olduğunu belirtti. CHP içinde HDP ile birlikte hareket etmeyi savunan çevreler, endişelerini Genel Merkez’e iletti. Mesajda, “HDP’ye karşı kayıtsız kalınamayacağı” vurgulandı.