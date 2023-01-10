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KARAMAN

Karaman’da işçi midibüsünün freni patladı: Yedi yaralı

Karaman’da freni patlayan işçi midibüsünün kontrolden çıkarak şarampole sürüklenmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
Karaman’da işçi midibüsünün freni patladı: Yedi yaralı
Kazada midibüste bulunan 25 işçiden 7’si yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Urgan Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni çevre yolu üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilal İ., yönetimindeki 70 AG 683 plakalı işçi midibüsü yokuş aşağı indiği sırada freninin patlaması üzerine kontrolden çıkıp kaldırımı aşarak şarampole sürüklendi.

Kazada midibüste bulunan 25 işçiden 7’si yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman’da freni patlayan işçi midibüsü şarampole sürüklendi: Yedi yaralı
FOTOĞRAF 5
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Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Urgan Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni çevre yolu üzerinde yaşandı.
Title
Edinilen bilgiye göre, Bilal İ., yönetimindeki 70 AG 683 plakalı işçi midibüsü yokuş aşağı indiği sırada freninin patlaması üzerine kontrolden çıkıp kaldırımı aşarak şarampole sürüklendi.
Title
Kazada midibüste bulunan 25 işçiden 7’si yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Title
Yaralı işçiler ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Title
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman’da freni patlayan işçi midibüsü şarampole sürüklendi: Yedi yaralı
Karaman'da freni patlayan işçi midibüsünün kontrolden çıkarak şarampole sürüklenmesi sonucu yedi kişi yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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