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Karaman'da jandarmanın uygulamalarında tarihi eserler ele geçirildi

Karaman'da jandarmanın uygulamalarında tarihi eserler ele geçirildi

10:0913/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
IHA
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Karaman'da tarihi eser ele geçirildi.
Karaman'da tarihi eser ele geçirildi.

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında tarihi eserler ele geçirilirken, yakalanan 5 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 04-12 Temmuz tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 15 bin 978 kişi sorgulanırken, 33 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 33 kişiden 5'i tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 9 araç sürücüsüne ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapıldı. 7 araç da trafikten men edildi. Denetimler esnasında esrar maddesi, kenevir bitkisi, kenevir bitkisi ekimi iklimlendirilmesinde kullanılan muhtelif malzemeler, 175 adet sikke, 352 adet tarihi obje, 3 adet dedektör, 5 ruhsatsız tabanca-şarjör ve tabanca mühimmatı, 2 adet yivsiz/ruhsatsız av tüfeği, kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.


Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti.

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