Karantinadan kaçtı: Kardeşinin HES koduyla otobüste yakalandı

Alınan bilgiye göre, Antalya’da koronavirüs testi pozitif çıkan yakınına temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya alınan M.Y., Eskişehir’e gelmek için yolcu otobüsüne bindi. Eskişehir-Seyitgazi yolunda jandarma ekipleri tarafından durdurulan otobüste HES kodu uygulaması yapıldı.
Yapılan uygulamada, kardeşinin HES kodu ile bilet alarak otobüse binen M.Y’nin temaslı olduğu gerekçesiyle karantina kararının bulunduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından otobüsten indirilen M.Y., 3 bin 469 lira para cezası yazıldıktan sonra filyasyon ekiplerine teslim edildi.
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Olay, saat 00.15 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri Kasım Efendi Caddesi üzerinde drift atarak ilerleyen Burak G. idaresindeki 16 JDE 52 plakalı otomobili durdurmak istedi.
‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü Kasım Efendi Caddesi’nde manevra yaparak ters istikamette kaçışını sürdürdü.
Otomobili durdurmak için kovalamaya başlayan ekipler, bölgeye takviye istedi.
Kaçmaya devam eden sürücü önce park halindeki 16 PT 242 plakalı otomobile ardından da bir elektrikli bisiklete çarptı.
Desteğe gelen polis ekipleri, bölgeyi ablukaya alarak giriş çıkışları kapattı.
Desteğe gelen polis ekipleri tarafından yolu kesilerek durdurulan otomobilden inen Burak G. ile 4 arkadaşı polis ekiplerine uzun süre direndi. Burak G. ile 4 arkadaşı polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Alkol testinde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen Burak G.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, drift atmak suçundan 6 bin 700 TL olmak üzere toplam 8 bin 39 TL cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan Burak G. ile 4 arkadaşının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Alkollü sürücü dehşeti: Bir saatlik kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uyman ve ters yöne girerek kaçan Burak G.(21) ile 4 arkadaşı 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı. Kaçarken, park halindeki bir otomobilde ve elektrikli bisiklete de çarpan sürücü Burak G'nin alkollü olduğu tespit edilirken toplam 8 bin 39 TL cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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Yangın, saat 23.40 sıralarında Üsküdar Selami Ali Mahallesi Söz Ebesi Sokak üzerinde meydan geldi.
Edinilen bilgiye göre dört katlı binanın üçüncü katındaki dairede buzdolabından çıkan yangın sebebiyle yoğun duman oluştu.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun duman sebebiyle dairede mahsur kalan kadın ve annesini merdiven ile tahliye etti.
İtfaiye sirenlerini gören mahalle sakinleri cama ve sokağa döküldü.
Yangının çıktığı binada yaşayan İshak Çiçek Buzdolabı elektrik aksamından yangın çıktı. Daha sonra itfaiyeyi aradık. Panikledik hepimiz dumandan bir şey yapamadık. Yangın üst kattaki komşumun dairesinde çıktı. Bir yaşlı ablamız ve kızı dumandan etkilendi. Zaten o dairede yaşıyorlardı. Onları da çıkarttık evden şeklinde konuştu.
Bir diğer mahalle sakini Emrah Akyasan da, Uyuyorduk. Dışarıdan bir sesler duydum. İlk önce kavga sandım. Çıktım baktım şu daireden dumanlar çıkıyor. Sonra yukarıya çıktım. Yaşlı teyzeyle annesi iniyorlardı. Apartmanda sağa sola koşturuyorlardı. Bir adamın elinde yangın tüpü vardı ama dumandan içeriye giremiyordu. Alt kattan maske alıp içeriye girdim. Mutfağa sıktım yangını söndürdüm. O arada itfaiye geldi zaten. İçerideki teyzeyi aşağıya indirdik. Üst kattakileri de indirdik. Bir tane çocuk vardı, krize girmişti ifadelerini kullandı.
Yangın sebebiyle dairede hasar meydana gelirken başlatılan soruşturma sürüyor.
Üsküdar'da 4 katlı apartmanda yangın: Yaşlı kadın ve kızı evde mahsur kaldı
Üsküdar Selami Ali Mahallesi'nde 4 katlı binanın üçüncü katında buzdolabı kablosundan yangın çıktı. Yangın sebebiyle dairede yaşayan iki kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdiven ile tahliye etti.