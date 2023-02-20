Karavan kampı

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Karavancılar Malatya’da 450 depremzedeyi ağırlıyor.
Bir araç firmasının öncülüğünde bir araya gelen gönüllü karavancılar, Malatya’da 450 depremzedeyi misafir ediyor. Bir AVM’nin bahçesinde oluşturulan alana yerleştirilen 86 karavanın elektrik ve diğer ihtiyaçları giderildi. 3-5 ve 7 kişilik karavanlara 450 depremzede yerleştirildi. Gönüllüler de karavanda kalan depremzedelerin ihtiyaçlarını temin etmelerine yardımcı oluyor. 5 kişilik ailesi ile karavanda konaklayan Erdal Cengil “Yemek gibi tüm ihtiyaçlarımız tedarik ediliyor. Allah hayırsever arkadaşlardan razı olsun” dedi.