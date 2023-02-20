Karavan kampı

Bir araç firmasının öncülüğünde bir araya gelen gönüllü karavancılar, Malatya’da 450 depremzedeyi misafir ediyor. Bir AVM’nin bahçesinde oluşturulan alana yerleştirilen 86 karavanın elektrik ve diğer ihtiyaçları giderildi. 3-5 ve 7 kişilik karavanlara 450 depremzede yerleştirildi. Gönüllüler de karavanda kalan depremzedelerin ihtiyaçlarını temin etmelerine yardımcı oluyor. 5 kişilik ailesi ile karavanda konaklayan Erdal Cengil “Yemek gibi tüm ihtiyaçlarımız tedarik ediliyor. Allah hayırsever arkadaşlardan razı olsun” dedi.