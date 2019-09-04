Gündem Karaya oturan liman tarama gemisi 3 günün sonunda yüzdü
ÇANAKKALE

Karaya oturan liman tarama gemisi 3 günün sonunda yüzdü

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında geçen pazar günü baş kısmından su alınca kaptanı tarafından karaya oturtulan 'Kanuni D.S.' isimli liman tarama gemisi, bugün ambarındaki su boşaltılıp, kurtarılarak yüzdürüldü.

Haber Merkezi DHA
'Kanuni D.S.' isimli liman tarama gemisi.
'Kanuni D.S.' isimli liman tarama gemisi.

Türk bayraklı 'Kanuni D.S.' isimli liman tarama gemisi, geçen pazar akşamı su almaya başladı. Bunun üzerine Kaptan Ali Koparan, gemiyi, Ayana Koyu'nda baş tarafından karaya oturttu.

Üç gündür yarısı batık karaya oturmuş şekilde bekleyen gemiyi, Kaptan Ali Koparan'ın da aralarında bulunduğu 8 mürettebat terk etmedi.

Harekete geçen liman başkanlığı, gemi hakkında soruşturma başlatarak 72 saat boyunca yardım talebi gelmezse linisiyatif kullanıp personeli tahliye etmeyi planladığı ortaya çıkmıştı.

Kurtarılarak yüzdürüldü

Geminin bağlı olduğu şirket, özel bir şirket ile anlaşarak, onarım ve kurtarma çalışması başlatıldı. Bir römorkör, geminin çevresine, olası sızıntı ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla bariyer serdi.

Bugün gemi, ambardaki suyu boşaltılıp, karaya oturduğu kumluk alandan kurtarılarak, yüzdürüldü. Ardından da Ayana Koyu'na yakın bölgedeki demir sahasına demirledi. Yapılan su altı kontrolünde geminin altında bir delik olmadığı belirlendi. Demirleyen gemi, idari işlemler ve sörvey kontrolü tamamlandıktan sonra Yalova'ya gitmek üzere hareket edecek.

Su alan gemi karaya oturdu
OYNAT 00:00
Su alan gemi karaya oturdu
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir Türk gemisi su almaya başladı. Su alan gemiyi kurtarmak için römorkör sevk edildi.


3 günün sonunda yüzdü

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