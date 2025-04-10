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Karda kayan TIR şantiye ofisine çarptı; 1 yaralı

Karda kayan TIR şantiye ofisine çarptı; 1 yaralı

23:3110/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bayburt'ta TIR kazası
Bayburt'ta TIR kazası

Bayburt'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, inşaat şantiyesinin ofisine çarpan TIR'ın sürücüsü, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bayburt-Erzurum karayolu Kop Dağı mevkisinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 28 K 1015 plakalı TIR, kar nedeniyle kontrolden çıkıp, çelik bariyeri de aşarak yol kenarındaki inşaat şantiyesine ait ofise çarptı.


Kazada yaralanan sürücü, ihbara kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.




#Bayburt
#Tır kazası
#Bayburt-Erzurum karayolu
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