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Karda kayan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 2 yolcu yaralandı

Karda kayan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 2 yolcu yaralandı

07:4812/04/2025, Cumartesi
IHA
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İki kişinin yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı.
İki kişinin yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı.

Erzincan'da yoğun kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Karda kayan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'daki kaza, kent merkezinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki yolcu otobüsü, karda kayıp yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüsteki yolcuların başka bir araçla ulaşımları sağlandı.



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