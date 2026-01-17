Yeni Şafak
Kardan yolu kapanan köyde tek başına kaldı: Kendisine ulaşan ekiplere direndi

14:3317/01/2026, Cumartesi
DHA
Jandarma ve İl Özel İdare karla mücadele ekipleri ile gece saatlerinde köye ulaşmak üzere yola çıktı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde yolu kapalı köyde, kendisinden 5 gündür haber alınamayan İbrahim B.'ye (70) ekipler güçlükle ulaştı. İbrahim B., kendisini güvenli bir yere yerleştirmek isteyen ekiplere direndi.

Kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan Kırlangıç köyünde tek başına kalan İbrahim B.'den 5 günden beri haber alınamadı. Durumun ilçe kaymakamlığına bildirilmesi üzerine, yakındaki Oğlaklı köyünün muhtarı Cafer Çakmak, jandarma ve İl Özel İdare karla mücadele ekipleri ile gece saatlerinde köye ulaşmak üzere yola çıktı. Yoğun kar birikintisi olan köy yolunu güçlükle açan ekipler, ulaştıkları evde İbrahim B.'nin durumunun iyi olduğunu gördü. Karşısında ekipleri görünce şaşıran İbrahim B., cep telefonunun açık olduğunu ama çalışmadığını söyledi.

Evine ulaşan ekiplerin, "Seni götürelim, bir yurda yerleştirelim, orada kal' teklifine karşı İbrahim B., "Gitmeyeceğim. Burada kalacağım. Ben gelmiyorum, beni götüremezsin, ben gidip orada ne yapacağım? Beni huzurevine gönderirler" diyerek olumsuz cevap verdi.

Ekiplerin uzun süren çabalarının ardından ikna edilen İbrahim B., ilçe merkezine götürüldü.

#Sivas
#Kangal
#Kar
