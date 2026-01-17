Kardan yolu kapanan köyde tek başına kaldı: Kendisine ulaşan ekiplere direndi

Kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan Kırlangıç köyünde tek başına kalan İbrahim B.'den 5 günden beri haber alınamadı. Durumun ilçe kaymakamlığına bildirilmesi üzerine, yakındaki Oğlaklı köyünün muhtarı Cafer Çakmak, jandarma ve İl Özel İdare karla mücadele ekipleri ile gece saatlerinde köye ulaşmak üzere yola çıktı. Yoğun kar birikintisi olan köy yolunu güçlükle açan ekipler, ulaştıkları evde İbrahim B.'nin durumunun iyi olduğunu gördü. Karşısında ekipleri görünce şaşıran İbrahim B., cep telefonunun açık olduğunu ama çalışmadığını söyledi.