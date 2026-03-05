Yeni Şafak
'Kardeşim' dediği için bıçakladı: 1 yaralı

21:285/03/2026, Perşembe
IHA
Samsun Bafra’da "Hayırlı akşamlar kardeşim" diyerek selam veren 18 yaşındaki H.G., bu hitaba sinirlenen 16 yaşındaki F.G. tarafından bıçaklandı. Kolu ve bacağından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, saldırganın 3 ay önce de benzer bir olaydan serbest kaldığı ortaya çıktı.

Samsun’un Bafra ilçesinde
"Kardeşim"
hitabı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 3 Mart’ta Tabakhane Mahallesi Çakır Mahmut Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.G. (18), yanına gelen F.G. (16) ile selamlaştıktan sonra
"Hayırlı akşamlar kardeşim"
dedi. Bunun üzerine F.G.’nin
"Kardeşim mi?"
diyerek H.G.’ye bıçakla saldırarak kolu ve bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


3 ay önce de birisini bıçaklayıp serbest bırakıldı

Olayın ardından kaçan F.G.’nin Çocuk Büro Amirliği’ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.


Öte yandan F.G.’nin yaklaşık 3 ay önce de bir kişiyi bıçakladığı ve o olay sonrası da serbest bırakıldığı öğrenildi.



#Selam
#Bıçaklama
#Kavga
