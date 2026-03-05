'Kardeşim' dediği için bıçakladı: 1 yaralı

Olay, 3 Mart’ta Tabakhane Mahallesi Çakır Mahmut Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.G. (18), yanına gelen F.G. (16) ile selamlaştıktan sonra

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan F.G.’nin yaklaşık 3 ay önce de bir kişiyi bıçakladığı ve o olay sonrası da serbest bırakıldığı öğrenildi.