'Kardeşim' dediği için bıçakladı: 1 yaralı

Samsun Bafra’da "Hayırlı akşamlar kardeşim" diyerek selam veren 18 yaşındaki H.G., bu hitaba sinirlenen 16 yaşındaki F.G. tarafından bıçaklandı. Kolu ve bacağından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, saldırganın 3 ay önce de benzer bir olaydan serbest kaldığı ortaya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
3 ay önce de birisini bıçaklayıp serbest bırakıldı
Olayın ardından kaçan F.G.’nin Çocuk Büro Amirliği’ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan F.G.’nin yaklaşık 3 ay önce de bir kişiyi bıçakladığı ve o olay sonrası da serbest bırakıldığı öğrenildi.