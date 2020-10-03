Kargo şirketindeki telefonları sahte kimlikle başkaları adına aldı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde farklı kargo şirketlerinde birer hafta arayla hırsızlık olayı meydana geldi. Sahte kimlik ile kargo şirketlerine gelen bir şahıs, başkalarına ait kargoları kendisininmiş gibi aldı.
Gösterdiği kimlik kartları ile işlemlerini tamamlayan şahıs, kendine ait olmayan 10 bin ve 15 bin lira değerindeki iki telefonu alarak kargo şirketlerinden ayrıldı.
Şahsın kargoları alması sonrası, kargo şirketlerine gelen kargo sahiplerinden K.G. adlı mağdur ise kargosunun alındığını öğrenince şaşkınlığa uğradı.
- Kargoları kendilerinin almadığını söyleyen mağdurların şikayetleri üzerine güvenlik kameralarını inceleyen firma görevlileri, kargoları alan dolandırıcının görüntülerini tespit etti. Şahsı tanımadığını belirten kargo sahipleri ise polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, sahte kimlik ile kargoları alan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.