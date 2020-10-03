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KOCAELİ

Kargo şirketindeki telefonları sahte kimlikle başkaları adına aldı

Kargo şirketindeki telefonları sahte kimlikle başkaları adına aldı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kendisine sahte kimlik çıkaran bir şahıs, başkalarına gelen kargolardaki değerli eşyaları çaldı. Gösterdiği kimlik kartları ile işlemlerini tamamlayan şahıs, kendine ait olmayan 10 bin ve 15 bin lira değerindeki iki telefonu alarak kargo şirketlerinden ayrıldı.

Haber Merkezi İHA
Görüntülerde şahsın kargo şirketine girdiği, yapılan işlemler için bir süre beklediği, ardından görevlinin kimlik istemesi üzerine cebinden çıkardığı kimliği verdiği görülüyor.
Görüntülerde şahsın kargo şirketine girdiği, yapılan işlemler için bir süre beklediği, ardından görevlinin kimlik istemesi üzerine cebinden çıkardığı kimliği verdiği görülüyor.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde farklı kargo şirketlerinde birer hafta arayla hırsızlık olayı meydana geldi. Sahte kimlik ile kargo şirketlerine gelen bir şahıs, başkalarına ait kargoları kendisininmiş gibi aldı.

Gösterdiği kimlik kartları ile işlemlerini tamamlayan şahıs, kendine ait olmayan 10 bin ve 15 bin lira değerindeki iki telefonu alarak kargo şirketlerinden ayrıldı.

Şahsın kargoları alması sonrası, kargo şirketlerine gelen kargo sahiplerinden K.G. adlı mağdur ise kargosunun alındığını öğrenince şaşkınlığa uğradı.

  • Kargoları kendilerinin almadığını söyleyen mağdurların şikayetleri üzerine güvenlik kameralarını inceleyen firma görevlileri, kargoları alan dolandırıcının görüntülerini tespit etti. Şahsı tanımadığını belirten kargo sahipleri ise polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, sahte kimlik ile kargoları alan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Sahte kimlik basıp başkalarının kargolarını alan şahıs, kargo şirketlerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kargoyu teslim aldığına dair kendisine verilen kağıdı imzalayan şahıs, bir süre daha bekleyerek, kargoyu alıp dışarıya çıkıyor.
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