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Kargoya verilen torbalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu çıktı

Kargoya verilen torbalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu çıktı

20:4330/05/2025, Cuma
AA
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Kargı aracındaki kontrol sırasında 5 torbada gizlenmiş 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Kargı aracındaki kontrol sırasında 5 torbada gizlenmiş 6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kargo firmasındaki gönderilere kontrol yaptığı sırada narkotik dedektör köpeği aramada tepki verdi. Yapılan aramada firmaya ait sevkiyat aracında 5 torbaya gizlenmiş 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kargoya verilen torbalarda 6 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, ilçede dün bir kargo firmasındaki gönderilerde kontrol yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesiyle yapılan aramada, firmaya ait sevkiyat aracındaki 5 torbaya gizlenmiş 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



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