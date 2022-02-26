Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti:12 kilogram tümör çıktı

Yaklaşık 3 ay önce üşüttüğü için karnının şiştiğini düşünen 58 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Türkaslan, şikayetlerinin artması üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde karnında büyük bir kitle olduğu tespit edilen Türkaslan, ameliyata alındı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çolakoğlu yönetiminde Dr. Sıtkı Özbilgeç'in de aralarında bulunduğu ekip, hastanın karın bölgesindeki 12 kilogram tümörü başarıyla çıkardı.

Ameliyat 3 saat sürdü

Prof. Dr. Mehmet Çolakoğlu, üşüttüğünü düşünen hastanın aşırı karın şişliği, iştahsızlık, bulantı, kusma, nefes darlığı gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğunu söyledi.

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Tetkiklerde hastanın genel durumunun kötü olduğunu görünce hiç vakit kaybetmek istemediklerini aktaran Çolakoğlu, tespit ettikleri tümörü almak için hazırlıkların hızla yapıldığını dile getirdi.

Çolakoğlu, yaklaşık 3 saat süren ameliyatta hastanın karın bölgesinden 12 kilogram kitle çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yumurtalıklardaki kist, aşırı büyümesi nedeniyle karın içine yayılmıştı. Hastanın hayati riski de vardı. Karnında bu kadar büyük bir kitle olması bağırsakları etkiliyor, nefes darlığı oluyordu. Ameliyattan sonra gelecek patoloji sonucuna göre de tutumumuzu ayarlayacağız. Ameliyatta diğer branşlardaki arkadaşlarımızdan da faydalandık. Önemli olan kitleyi bu kadar bekletmemek. Kitle, ne kadar beklerse, ne kadar geç kalırsa büyüyor. Bu çok sık rastlanan bir durum değil. Zaten sık rastlanmadığı için tehlikeli oluyor."

Kadınların kendilerindeki en küçük bir değişikliği fark ettiğinde doktora başvurmalarını öneren Çolakoğlu, "Bu gaz sancısıdır, geçer.' diye düşünmesinler. Özellikle 40-65 yaş grubu kadınların hiçbir şikayetleri olmasa bile belirli aralıklarla mutlaka tahlillerini, tetkiklerini yaptırmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Patlayacağım diye düşündüm

Hastanede kontrol altında tutulan Türkaslan, ameliyat sonrası kendisini daha iyi hissettiğini belirterek, "Hiçbir şikayetim yoktu. Sadece gerginlik hissediyordum. Eğer ameliyat olmazsam patlayacağım diye düşündüm. Birden şişti. Önce üşütme zannettim. Bu kadar büyük bir kitle çıktığını duyunca çok şaşırdım." diye konuştu.

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FOTOĞRAF 11 Erciş ilçesinde oturan 6 çocuk babası Fesih Çiftçi, karnında şişlik ve kilo şikayetiyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne başvurdu. Genel Cerrah Uzmanı Doç. Dr. Sebahattin Çelik'in yaptığı muayene ve tetkiklerde, Çiftçi'nin karnında kitle tespit edildi. Çiftçi hemen ameliyata alındı. Genel Cerrah Uzmanı Doç. Dr. Çelik, Anestezi Uzmanı Dr. Arzu Eden Tekeli, Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Şahin Şahinalp ve Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Rahmi Arslan'ın katıldığı ameliyatla, Çiftçi'nin karnından 30 santimetre çapında yaklaşık 35 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. 'MESLEKİ HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK KİTLE'<br>Doç. Dr. Çelik, büyük bir cerrahi müdahale gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Hastamız karında şişkinlik, karın ağrısı ve kilo şikayetiyle bize geldi. Daha önce de başka hastanelerde değerlendirilmiş. Karnında radyolojik olarak yaklaşık 30 santimetre çapında büyük bir kitlesi mevcuttu.<br>Bu tür karın içerisindeki kitleler açıkçası hastalar çok şikayette bulunmadıkları için geç geliyorlar. Bu hastamızda ilginç olan şey şu; benim kendi mesleki hayatımda gördüğüm en büyük kitle olması, sağ tarafta böbreği içine alması, sırt bölgesindeki büyük bir damarı içine almış olması, alt tarafta da ayrı iki kitle olmasından dolayı cerrahi açıdan riskli, anestezi açısından çok riskli bir hastamızdı. Ayrıca daha önce geçirmiş olduğu kalp ameliyatından dolayı da riskli olduğu için bu ameliyat özellikli bir ameliyat. Biz bu hastanemizde anestezinin de büyük katkılarıyla ve ilgili branşlarla özellikle Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şahin Şahinalp ve Üroloji Doktoru Doç. Dr. Rahmi Arslan ile birlikte 4 uzman ameliyatı yaptık. Bugün bunun haklı bir gururunu yaşıyoruz. Çünkü hastamız ameliyat sonrası üçüncü günde yürüyor. Genel durumu ve beslenmesi iyi\" dedi. Hastadan alınan kitlenin şimdiye kadar gördüğü en büyük kitle olduğunu belirten Doç. Dr. Çelik, \"Bazen, bazı hastalıklar şikayet yapmayabilir. Ama ihmal etmemeleri lazım. Bu hastamız erken tanı olsaydı belki daha rahat bir ameliyat olurdu\" diye konuştu. Anestezi Uzmanı Dr. Arzu Eden Tekeli de hastada başka bir hastalık olmasının da ameliyat için sıkıntılı bir durum olduğunu ifade ederek, \"Yani hastada ani tansiyon değişiklikleri ya da ani ciddi miktarda kanama beklentimiz vardı. Sağ olsun cerrahi ekibimizin başarısı ve bizim de yakın takibimizle çok şükür başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik\" dedi. 'KARNIMDAKİ KİTLEYİ HAYAL EDİNCE, YAŞAMAM BİR MÜCİZE'<br>Fesih Çiftçi kendisini sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür ederek, \"2014 yılında kalp ameliyatı oldum. Bu ameliyattan sonra bana ilaçlar verildi. Bazen kilo yapıyordu, ben de kalptendir diye sanıyordum. Daha sonra karnım baya şişti. Eşimin tavsiyesiyle tekrar doktora geldik. Bu kez de tüm tetkikler yapmasına rağmen anlamadılar. Son olarak geçen hafta YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne başvurdum. Sebahattin hocamız ilk bakışta tahlillere ve daha önceki çekilen filmlere baktı, korktu. Sağ olsun hocamız el attı. Ben daha önce baya kiloluydum. Şimdi çok şükür bir şeyim yok, yürüyorum. Bunlar benim için büyük bir mucize. Karnımdaki kitleyi hayal edince yaşamam bir mucize” diye konuştu. Karnından 35 kilo tümör çıktı Van'da şişlik ve kilo şikayetiyle hastaneye başvuran Fesih Çiftçi'nin, karnından ameliyatla 35 kiloluk kitle çıkarıldı. 4 uzman doktorun katıldığı ve 4,5 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Çiftçi, çıkarılan kitleyi hayal edince, yaşamasının bir mucize olduğunu söyledi. BiP'te paylaş

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HAYAT Mide ağrısıyla hastaneye koştu: Karnından 6 kiloluk tümör çıkarıldı