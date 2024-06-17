Kariye’de 79 yıl sonra ilk

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslüman, büyük bir coşkuyla Kurban Bayramı’nı kutladı. Bayram namazı için camilere akın eden Müslümanlar, günahların affı, İslam coğrafyalarının selameti için dualar etti. Türkiye’de de sabahın ilk ışıklarında camileri dolduran vatandaşlar, önce verilen vaazı dinledi, ardından bayram namazını eda etti.

AVLULAR DA DOLDU

İstanbul’da vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerini doldurdu. Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camii'nin içi bayram namazı vaktinden önce dolarken, çoğunluğu turist olan az sayıda katılımcı namaz için Ayasofya Meydanı'na geçti. Katılımcılar camilerin dışında beraberinde getirdikleri seccadeler üzerinde saf tuttu. Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii, bayram namazı kılmak isteyen binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Sabah ezanıyla camiye gelen çok sayıda vatandaş Kurban Bayramı'nı burada karşıladı. Vatandaşlar bayram namazı için Eyüpsultan, Fatih ve Süleymaniye camilerinde de yoğunluğa neden olurken, camilerin içine sığmayanlar avlularda namazını eda etti.

BAYRAMLAŞMA YAPILDI

Başkentteki vatandaşların tercihi ise Hacı Bayram Veli Camii ile Kocatepe Camii oldu. Sabahın erken saatlerinde camilere gelen Ankaralılar, bayram namazı için saf tuttu. Bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı. Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Cami avlularında vatandaşlara tatlı dağıtıldı.

79 yıl sonra ilk kez

İstanbul Fatih'te bulunan ve 79 yıl sonra yeniden ibadete açılan Kariye Camisi'nde, ilk Kurban Bayramı namazı eda edildi. Kurban Bayramı'nı burada karşılamak isteyenler, sabah namazıyla camiye gelmeye başladı. Caminin içini dolduran cemaat, namaz için dışarıya serilen seccadelerde de saf tuttu. Vatandaşlar namazın ardından cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.

Kardeşliğimizi güçlendiren vahdet günleri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayrama kavuşmanın sevinç ve heyecanı içinde olduklarını söyledi. "Bizleri bir kez daha bu özel zamana eriştiren Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun" ifadesini kullanan Erbaş, bayramların, aynı inancın mensuplarını bir araya getiren müşterek sevinç; ümmet bilincini tazeleyen, ibadet zevkini derunileştiren, kardeşlik ruhunu güçlendiren vahdet günleri olduğunu kaydetti.

BİZLERE DÜŞEN YILMADAN MÜCADELE

Erbaş, şunları kaydetti: "Bugün maalesef gönül coğrafyamızın pek çok yerinde kardeşlerimiz zulüm, haksızlık ve katliamların gölgesinde bir bayram geçiriyor. Böyle bir vasatta Müslümanlar olarak bizlere düşen, bu örgütlü kötülük karşısında yılmadan, yorulmadan direnmek, mücadele etmektir. Maddi ve manevi yardımlarımızla kardeşlerimize destek olmak, Kudüs ve Gazze özgür oluncaya kadar azim ve sabırla çalışmaktır."







