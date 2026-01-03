Karla kapanan yolda zamana karşı yarış: Gazdan etkilenen 12 kişiye 3 saatte ulaşıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar köyü Meşeli mezrasında, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 12 kişi için yardım talebinde bulunuldu.Yola çıkan 3 ambulans, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede karla mücadele ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından hastaneye ulaştı.
Şemdinli’de etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Birçok köy ve mezra yolunun kapalı olduğu Şemdinli'de, gece geç saatlerde, ilçeye 15 km uzaklıktaki Bağlar köyü Meşeli mezrasındaki aynı aileden 12 kişi, baş dönmesi ve kusma şüphesiyle 112'yi arayıp yardım istedi. 3 ambulans, karla mücadele ekipleriyle birlikte yola çıktı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede, ekipler yoğun çalışma yürüttü.
Hastaneye kaldırılanların tedavisi sürüyor
Karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından ambulanslar, mezraya ulaşıp zehirlenen 12 kişiyi alıp, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların tedavisi sürüyor.