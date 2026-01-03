Karla kapanan yolda zamana karşı yarış: Gazdan etkilenen 12 kişiye 3 saatte ulaşıldı

"Köyümüze bağlı Meşeli mezrasında soba zehirlenmesi ihbarını aldık. Durumu hemen yetkililere bildirdik ve bölgeye Özel İdare ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yolun açılmasının ardından 12 kişi güvenli bir şekilde ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür ediyoruz"