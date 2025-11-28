Kars'ta 6 katlı binada yangın paniği: Biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın giriş katında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Duman tüm binayı sararken, olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD, Aras EDAŞ ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.