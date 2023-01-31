Kars’ta gövde gösterisi: TSK'dan Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı “Kış Tatbikatı-2023” Kars’ta devam ediyor. 9. Kolordu Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars’taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda düzenlenen tatbikatta 17 ülkeden askeri personel yer alıyor. Tatbikata Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kosova ve Özbekistan fiilen katılırken, Almanya, Bahreyn, İngiltere, Etiyopya, Katar, Kırgızistan, Kuveyt, Libya, Malezya, Moğolistan ise gözlemci olarak yer aldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede 1758 personelin katılımıyla devam eden tatbikatta, 43 değişik cins 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanılıyor. Tatbikatta havan atışları, arama-kurtarma, birleşik operasyonda iş birliği ve koordinasyon, birliklerin savaş becerilerini test etme, ateş senkronizasyonu, manevra ve yer değiştirme gibi kilit konularda eğitim ve faaliyetler yürütülüyor.

İKİNCİ SAFHA TAMAMLANDI

Envantere yeni giren silah ve sistemlerin etkin olarak kullanıldığı tatbikat, üç safha olarak icra ediliyor. Dün ikinci safhanın geride bırakıldığı tatbikatta kayaklı taarruz, hava hücum harekatı, yaralı tahliye faaliyetleri ve havadan ikmal gibi pek çok harekat uygulandı. Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu personeli senaryo gereği çığ altında kalan kişiyi kurtarma çalışması yaptı. Bu faaliyete arama kurtarma köpekleri “Sıla” ve “Manas” da katıldı. Tatbikata katılan ülkelerin özel kuvvetlerinden oluşan bir tim de senaryo gereği belirlenen düşman hedefine sızma operasyonu yaptı. Timin sarp kayalıklar ve karlı zemindeki nefes kesen operasyonda, düşman hedefi başarıyla imha edildi. Tatbikatın yapıldığı bölgede ayrıca eş zamanlı olarak Türkiye ve Azerbaycan tankları, zırhlı personel taşıyıcıları, zırhlı muharebe araçları ile diğer askeri araçların, karlı zemin ve zorlu koşullardaki hareket kabiliyetleri gösterildi. Tatbikatı şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler de takip etti. 18 Ocak’ta icrasına başlanan tatbikat 3 Şubat’ta sona erecek.

Karabağ kahramanları tam kadro

Karabağ’da büyük başarı gösteren Azerbaycan Özel Kuvvetleri de Kars’taydı. Tatbikattaki en kalabalık tabur olan Azerbaycan Kuvvetleri, Kars’a keskin nişancılar, paraşütçüler ve tanklarla geldi. Tatbikata Kosova dağ arama kurtarma timi ile ilk kez katıldı. Kosovalı üsteğmen Kushtrim Hoxha “2019 yılında Türkiye’de Kara Harp Okulu’ndan mezun olmuştum. ‘Kış-2023 Tatbikatı’na Kosova ekibi olarak ilk defa geliyoruz. Burada olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Pakistan’da Atatürk Tatbikatı

Türkiye ile Pakistan arasında yapılan “Atatürk Tatbikatı 2023” Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Tarbela bölgesinde başladı. Tatbikat 2 hafta sürecek. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın terörle mücadelede iki ülke arasındaki bağları güçlendireceği vurgulandı. 1998’den bu yana dönüşümlü gerçekleştirilen tatbikat, Türkiye’de “Cinnah Tatbikatı”, Pakistan’da “Atatürk Tatbikatı” olarak icra ediliyor.



