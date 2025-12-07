Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Kars’ta yoğun sis: Uçak seferleri iptal edildi

Kars’ta yoğun sis: Uçak seferleri iptal edildi

14:287/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yoğun sisten dolayı Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerini yapacak uçuşlar iptal oldu.
Yoğun sisten dolayı Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerini yapacak uçuşlar iptal oldu.

Kars’ta etkili olan sis ve kar yağışı görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerini yapacak uçuşlar iptal olurken, İstanbul Sabiha Gökçen-Kars seferini yapan 2 uçağa ise yakın şehirlere yönlendirme yapıldı.

Kars’ta yoğun sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars-Göle-Ardahan karayolunda etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Öte yandan sis hava ulaşımını da vurdu. Yoğun sisten dolayı Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerini yapacak uçuşlar iptal oldu. İstanbul Sabiha Gökçen-Kars seferini yapan 2 uçağa ise başka şehirlere yönlendirildi. Kentte özellikle yüksek kesimlerde sis etkisini sürdürüyor.



#Kars
#Ankara-Kars
#İstanbul-Kars
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın okullar tatil mi, valilikten açıklama yapıldı mı?