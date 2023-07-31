Kars'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlanmıştı: Kazada ölenlerin sayısı sekize çıktı

Yaralılardan Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Celal Kaya da bu sabah yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Cenazeler ailelerine teslim edilirken, 22 yaralıdan 7'si de taburcu oldu. Goya Cihangir'in cenazesi, dün Sarıkamış ilçesinde toprağa verilirken; Celal Kaya, Sultan Hamit Ayrım, Emine Şamiloğlu, Songül Yaşar, Yunus Bilen, Muhammet Emin Erdoğan ve Korkmaz Alacalı, bugün son yolculuklarına uğurlanacak. Kazada beli kırılan otobüs şoförünün ise henüz ifadesinin alınmadığı öğrenildi.