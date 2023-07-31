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Kars'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlanmıştı: Kazada ölenlerin sayısı sekize çıktı

Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde yolcu otobüsünün viyadükten uçup, şarampole devrildiği kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi, 22 yaralıdan 7'si taburcu edildi.

12:18 . 31/07/2023 Pazartesi
DHA
Kars'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Kars'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'dan yola çıkan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. yönetimindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, dün sabah kontrolden çıkarak Karakurt Viyadüğü'nden uçup, şarampole yuvarlandı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.


Yaralılardan Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Celal Kaya da bu sabah yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Cenazeler ailelerine teslim edilirken, 22 yaralıdan 7'si de taburcu oldu. Goya Cihangir'in cenazesi, dün Sarıkamış ilçesinde toprağa verilirken; Celal Kaya, Sultan Hamit Ayrım, Emine Şamiloğlu, Songül Yaşar, Yunus Bilen, Muhammet Emin Erdoğan ve Korkmaz Alacalı, bugün son yolculuklarına uğurlanacak. Kazada beli kırılan otobüs şoförünün ise henüz ifadesinin alınmadığı öğrenildi.








#Kars
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#otobüs
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