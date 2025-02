Kartal AİHL Meclis Simülasyonu'nun açılış konuşması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu kapsamında ortaya konulacak müzakerelerin değerli olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Simülasyonunu yaptığınız TBMM, sadece yasaların görüşüldüğü, sadece Türkiye'nin meselelerinin tartışıldığı bir platform olmanın çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Dünyada kurucu meclisler vardır ama devlet kuran meclis çok nadirdir. TBMM, bir cuma günü dualarla açılmış ve çalışmalarına başlamıştır ama aynı zamanda cumhuriyeti kurmanın, devleti kurmaktan öte bir özelliği vardır. TBMM, en zor şartlarda Türkiye'nin milli kurtuluş mücadelesini veren bir karargahtır. Meclisi oluşturanlar, o dönemin şartlarında Anadolu'nun hemen her ilinden gelen, her türlü mesleğe sahip insanların oluşturduğu ilk meclis, aynı zamanda Türkiye'nin milli kurtuluş mücadelesinin karargahı olarak kullanılmıştır."

TBMM'nin, kuruluşundan bugüne kadar her zaman en zor meselelerle karşılaştığını, bunları da büyük bir vukufiyetle millet adına çözme becerisini ortaya koyabildiğini söyleyen Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye'de yıllar içerisinde hep karanlık bir odağın, sivil demokrasiyi, milli iradeyi bir şekilde baskı altına almak için sürekli olarak hep TBMM'yi itibarsızlaştırmak, milletvekillerini itibarsızlaştırmak ve Meclisin mehabetine gölge düşürmek için ara sıra kenardan çıkarak her türlü zehrini ortaya döktüğünü belirten Kurtulmuş, "Milletvekillerini itibarsızlaştırmak için milletvekillerinin çalışmadığından tutun da milletvekillerine sağlanan ayrıcalıklardan, milletvekillerinin yedikleri ya da yedirdikleri çorbalara kadar her türlü meseleyi suistimal ederek esas amaçları olan milli iradeyi baskı altında tutmak ve sivil demokrasiyi bir şekilde etkisiz ve itibarsız hale getirmek işlerini sürdürürler. Onun için özellikle sivil siyaseti gölgelemek ve itibarsızlaştırmak isteyen bu zehir kovası taşıyıcılarına karşı her birinizi uyanık olmaya davet ediyorum." dedi.