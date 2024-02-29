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Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 28 Şubat sergisi

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 28 Şubat Postmodern Darbesi’ni “Bir Yarayı Anlamak” başlığı altında interaktif bir sergiyle hatırlatıyor. Bir çok temayla zenginleştirilmiş 28 Şubat sergisi oluşturduğu bilgi ve duyguyla o günleri günümüzü taşıyor.

12:04 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:07 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Sergi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi sergi salonunda bir hafta ziyarete açık olacak.
Sergi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi sergi salonunda bir hafta ziyarete açık olacak.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 28 Şubat post-modern darbesi sergi ve programlarla hatırlanıyor. Sergi açılışı sonrasında öğrenci ve öğretmenlerin düzenlediği şiir, tiyatro, anı ve ezgilerden oluşan bir hatırlama programı gerçekleşti.




Bir çok temayla zenginleştirilmiş 28 Şubat sergisi oluşturduğu bilgi ve duyguyla o günleri günümüzü taşıyor. Sergi içindeki başlıklarsa son derece ilgi çekici ve o döneme anlamaya dair kıymetli.


Serginin “28 Şubat Sözlüğü” bölümünde türban, peruk, çul, diploma gibi bazı kelimeler alışılagelmiş anlamlarının dışına çıkılarak o dönemde kullanıldıkları anlamlarıyla sergilendikten sonra ziyaretçilere “Size 28 Şubat ne ifade ediyor?” diye soruluyor ve ziyaretçilere belleklerinde oluşan kavramı işaretlemeleri isteniyor.


“Bir Kitapla Anla” bölümünde 28 Şubat sürecini anlatan bazı kitaplar hem sergileniyor hem de öğrenciler tarafından katılımcılara tanıtılıyor.

“Bir Şiirle Anla” bölümünde dönem hakkında yazılan şiirler, “Bir Manşetle Anla” bölümünde 28 Şubat ile ilgili atılmış birçok gazete haberi, “Bir Hatırayla Anla” bölümünde süreci bizzat yaşamış kişilerin belgeleriyle süreç somut bir şekilde ziyaretçilere sergileniyor.


“Bir Sembolle Anla” bölümünde 28 Şubat ile özdeşleşmiş peruk, tıraş takımı, güvercin, kelepçe gibi bazı semboller açıklamalarıyla yer alırken “Bir Sloganla Anla” bölümünde eylemlerde atılan sloganlar, afişler ve pankartlar insanı zorluklarla geçen o döneme götürüyor.


“Bir Fotoğrafla Anla” bölümünde bu süreçte yaşanmış bazı önemli olayların ve eylemlerin fotoğrafları ziyaretçilere sunularak dönem gözler önüne seriliyor.

“Bir Belgeselle Anla” bölümünde ise dönemi anlatan belgeselleri izlerken, seyir köşesinin hemen yanında yer alan ve canlandırılan İkna Odaları’nda işitilen ikna sözleriyle ve 15 Temmuz Şehidi ve 28 Şubat Postmodern Darbesi’nde yıllarca hapiste kalmış Halil Kantarcı ve onun attığı twitlerle farklı duyguların içine giriliyor.

Serginin “Sen de bir Mağdur Yaz” bölümünde gözyaşlarını tutamayan katılımcılar dev 28 sayısının yazısının içini tanıdıkları, akrabaları mağdurların isimlerini ve o kişilerin başlarına gelenleri yazıyor.

Kamusal alanlarda, özellikle de okullarda ibadet edilmesini yasaklayan uygulamalar depo izlenimi verilmiş bir köşeye ve sıranın üzerine serilen seccade aracılığıyla temsil ediliyor.


Sergi katılımcılarına İsrail zulmüne dair bir soru sormayı da ihmal etmiyor.


“28 Şubat 1997’de de İsrail’in Filistin’i işgal ettiğini biliyor muydunuz?" sorusunu soruyor.

Yarattığı güçlü duygu ve düşüncelerle misafirlerini uğurlayan sergi ayrılan ziyaretçilerine dönemin eylemlerini canlandırarak fotoğraf çekilebileceği bir alan da sunuyor.


“Bir Yarayı Anlamak” başlıklı sergi, gençleri ve büyüklerini aynı duygu ve zemin üzerinde birleştirmeyi başarıyor.


Bu arada sergi sonrası hazırlanmış “Lambada Titreyen Alev Üşüyor” başlıklı çeşitli şiir, konuşma, masal ve el yapımı dekorlarıyla, ilgi çeken tiyatrolarıyla ve sonundaki konserle biten program, serginin yarattığı duyguyu daha üst bir seviyeye taşıyor.


28 Şubat Postmodern Darbesi’ni anlatan “Bir Yarayı Anlamak” başlıklı sergi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi sergi salonu GaleriKartal'da bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.




tvnet'te 28 Şubat özel yayını! İsmail Kılıçarslan: Kamalist oligarşinin defterini daha dürmedik
tvnet'te 28 Şubat özel yayını! İsmail Kılıçarslan: Kamalist oligarşinin defterini daha dürmedik

tvnet'in gündemin nabzını yoklayan programı Siyaseten bu hafta 28 Şubat darbesi özel yayınıyla ekranlara geldi. Türkiye siyasi tarihine post modern darbe olarak geçen 28 Şubat darbesine ilişkin konuşan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Kamalist oligarşinin defterinin daha dürülmediğini belirterek, "Defterlerini dürdürdüğümüzde 28 Şubat'ı konuşmaktan vazgeçebiliriz. 28 Şubat Kamalist oligarşinin darbesiydi ve bizim Kamalist oligarşinin defterini düreceğimiz vakit henüz gelmedi. O vakit gelseydi biz 28 Şubat yerine Gazze'yi ve Filistin'i konuşuyor olurduk. Hesap açık duruyor." dedi. Bazı siyasetçilerin ve gazetecilerin Kamalist oligarşiyi desteklediğini ifade eden Kılıçarslan, Türkiye'nin Kemalist oligarşiyle hesaplaşmadan rahat edemeyeceğini kaydederek, "Bakın Atatürk'le demiyorum. Atatürk'le demiyorum. Kemalist ideolojiyle diyorum. Tamam. Kimse sözlerimi çarpıtmaya kalkmasın Atatürk'le hesaplaşmanın bir saatten sonra Türkiye'ye herhangi bir getirisi olduğunu düşünmüyorum. Hatta Atatürk'le hesaplaşıyoruz diyen adamların Kemalizmi beslediğini düşünüyorum." dedi.

İsmail Kılıçarslan sancılı süreci Siyaseten'de anlattı: 28 Şubat sürecinde medya nasıl dizayn edilmek istendi?
İsmail Kılıçarslan sancılı süreci Siyaseten'de anlattı: 28 Şubat sürecinde medya nasıl dizayn edilmek istendi?

tvnet'te yayınlanan Siyaseten'de bu hafta 28 Şubat darbesi konuşuldu. Tüm yönleriyle ele alındığı darbenin medya boyutunu irdeleyen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, darbe sürecinde medyanın nasıl dizayn edilmek istendiğini anlattı. Hürriyet gazetesinin 23 Şubat 1997'deki 'Amokachi'den ders' manşetini hatırlatan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik'in sözleri üzerine konuşan Kılıçarslan, "Amokachi asla böyle bir şey söylememiştir. Hürriyet uydurmuştur. O dönem haber uydurma konusunda dünyaya ders veriliyordu." dedi. Dönemin din adına konuşan aktörleri İsmail Nacar, Zekeriya Beyaz, Yaşar Nuri Öztürk'ün mütedeyyin kesime hakaret etmek adına her gün televizyonlara çıkartıldığını belirten Kılıçarslan, "İpe sapa gelmez tartışmalarla Türkiye'yi bugünlere hazırlamaya çalıştılar." dedi. 28 Şubat'ın medya ayağının asla cezalandırılmadığını da sözlerine ekleyen Kılıçarslan, "Bugün hala geç değil. Yılmaz Özdil, Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı orada." ifadelerini kullandı.


#28 Şubat
#Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
#Sergi
2 saat önce
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