Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 28 Şubat sergisi

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 28 Şubat post-modern darbesi sergi ve programlarla hatırlanıyor. Sergi açılışı sonrasında öğrenci ve öğretmenlerin düzenlediği şiir, tiyatro, anı ve ezgilerden oluşan bir hatırlama programı gerçekleşti.













Bir çok temayla zenginleştirilmiş 28 Şubat sergisi oluşturduğu bilgi ve duyguyla o günleri günümüzü taşıyor. Sergi içindeki başlıklarsa son derece ilgi çekici ve o döneme anlamaya dair kıymetli.





Serginin “28 Şubat Sözlüğü” bölümünde türban, peruk, çul, diploma gibi bazı kelimeler alışılagelmiş anlamlarının dışına çıkılarak o dönemde kullanıldıkları anlamlarıyla sergilendikten sonra ziyaretçilere “Size 28 Şubat ne ifade ediyor?” diye soruluyor ve ziyaretçilere belleklerinde oluşan kavramı işaretlemeleri isteniyor.





“Bir Kitapla Anla” bölümünde 28 Şubat sürecini anlatan bazı kitaplar hem sergileniyor hem de öğrenciler tarafından katılımcılara tanıtılıyor.

“Bir Şiirle Anla” bölümünde dönem hakkında yazılan şiirler, “Bir Manşetle Anla” bölümünde 28 Şubat ile ilgili atılmış birçok gazete haberi, “Bir Hatırayla Anla” bölümünde süreci bizzat yaşamış kişilerin belgeleriyle süreç somut bir şekilde ziyaretçilere sergileniyor.





“Bir Sembolle Anla” bölümünde 28 Şubat ile özdeşleşmiş peruk, tıraş takımı, güvercin, kelepçe gibi bazı semboller açıklamalarıyla yer alırken “Bir Sloganla Anla” bölümünde eylemlerde atılan sloganlar, afişler ve pankartlar insanı zorluklarla geçen o döneme götürüyor.





“Bir Fotoğrafla Anla” bölümünde bu süreçte yaşanmış bazı önemli olayların ve eylemlerin fotoğrafları ziyaretçilere sunularak dönem gözler önüne seriliyor.

“Bir Belgeselle Anla” bölümünde ise dönemi anlatan belgeselleri izlerken, seyir köşesinin hemen yanında yer alan ve canlandırılan İkna Odaları’nda işitilen ikna sözleriyle ve 15 Temmuz Şehidi ve 28 Şubat Postmodern Darbesi’nde yıllarca hapiste kalmış Halil Kantarcı ve onun attığı twitlerle farklı duyguların içine giriliyor.

Serginin “Sen de bir Mağdur Yaz” bölümünde gözyaşlarını tutamayan katılımcılar dev 28 sayısının yazısının içini tanıdıkları, akrabaları mağdurların isimlerini ve o kişilerin başlarına gelenleri yazıyor.

Kamusal alanlarda, özellikle de okullarda ibadet edilmesini yasaklayan uygulamalar depo izlenimi verilmiş bir köşeye ve sıranın üzerine serilen seccade aracılığıyla temsil ediliyor.





Sergi katılımcılarına İsrail zulmüne dair bir soru sormayı da ihmal etmiyor.





“28 Şubat 1997’de de İsrail’in Filistin’i işgal ettiğini biliyor muydunuz?" sorusunu soruyor.

Yarattığı güçlü duygu ve düşüncelerle misafirlerini uğurlayan sergi ayrılan ziyaretçilerine dönemin eylemlerini canlandırarak fotoğraf çekilebileceği bir alan da sunuyor.





“Bir Yarayı Anlamak” başlıklı sergi, gençleri ve büyüklerini aynı duygu ve zemin üzerinde birleştirmeyi başarıyor.





Bu arada sergi sonrası hazırlanmış “Lambada Titreyen Alev Üşüyor” başlıklı çeşitli şiir, konuşma, masal ve el yapımı dekorlarıyla, ilgi çeken tiyatrolarıyla ve sonundaki konserle biten program, serginin yarattığı duyguyu daha üst bir seviyeye taşıyor.





28 Şubat Postmodern Darbesi’ni anlatan “Bir Yarayı Anlamak” başlıklı sergi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi sergi salonu GaleriKartal'da bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.















