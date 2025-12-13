Kartalkaya'da soruşturma iznini çok önce verdik

TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Ersoy, raporda "Binanın genel koruma ve bakım koşulları iyidir" ifadesini kullanıldığını belirtti. Bakan Ersoy, Kartalkaya yangınına ilişkin eleştirilere de "Bu noktada bir dezenformasyon hakkında da açıklama yapmak istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yangının ardından 16 Nisan 2025 tarihinde birinci teftiş ve 17 Haziran 2025 tarihinde yapılan ikinci teftişin sonuçlarına rağmen Bakanlık olarak bürokratlarımız hakkında Danıştay’ın aldığı karardan çok önce soruşturma izni verdik. Soruşturma izni verilmediği söylemi gerçeği yansıtmıyor. Yargı süreci devam etmektedir" karşılığını verdi. Bakan Ersoy, ayrıca Kapadokya Alan Başkanlığı bölgesinde bin 134 kaçak yapının ortadan kaldırıldığını ifade etti.