9 bürokrata yurt dışı yasağı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturmada Kültür ve Turizm Bakanlığının 9 personelinin ifadesi alındı.
Bulundukları yerlerden Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına SEGBİS'le bağlanan İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, önceki Genel Müdür Şennur Aldemir Doğan'ın da aralarında olduğu 9 bakanlık personeli 28 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde ifade verdi. Savcılık tarafından sevk edildikleri mahkemeye de SEGBİS'le bağlanan 9 zanlı hakkında "yurt dışı" yasağı kararı verildi.
AYKIRILIK GÖRMEDİM
Kültür ve Turizm Bakanlığı Başkontrolörü Melda Araz’a sorgusunda Grand Kartal Otel'le aynı statüde bulunan 3 oteldeki denetimde yangın güvenliği ilgili eksiklikler tespit edilmesinin, ancak Grand Otel'deki denetimlerde yetersizlik tespit edilmemesinin nedeni soruldu. Araz soruya, şu yanıtı verdi: "Denetimde gözlemleyerek tespit edilebilecek yangın güvenliği yetersizliği görmediğimden bu denetimde ilgili kurumlara herhangi bir bildirimde bulunmadım. Bu denetim turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümleri kapsamında yapılmış denetimdir."
Sorumluluk bizde değil
- Başkontrolör Barış Başayvaz da Grand Kartal Otel'de personelin niteliklerine ilişkin bir denetim gerçekleştirildiğini dile getirdi. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 131. maddesinde, can ve mal güvenliğine ilişkin denetimin, sorumlu bakanlıkların müfettişlerine ait olduğu kanaatinde olduğunu belirten Başayvaz, sorumlulukların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile il özel idaresi ve belediyenin itfaiye birimine yüklendiğini savundu. Başayvaz, kanunen zorunlu olunmayan işlerin geçmişte kendi birimlerince yapılmasının, bu konunun kendilerine yüklendiği anlamına gelmeyeceğini iddia etti.