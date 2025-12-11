9 bürokrata yurt dışı yasağı

Başkontrolör Barış Başayvaz da Grand Kartal Otel'de personelin niteliklerine ilişkin bir denetim gerçekleştirildiğini dile getirdi. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 131. maddesinde, can ve mal güvenliğine ilişkin denetimin, sorumlu bakanlıkların müfettişlerine ait olduğu kanaatinde olduğunu belirten Başayvaz, sorumlulukların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile il özel idaresi ve belediyenin itfaiye birimine yüklendiğini savundu. Başayvaz, kanunen zorunlu olunmayan işlerin geçmişte kendi birimlerince yapılmasının, bu konunun kendilerine yüklendiği anlamına gelmeyeceğini iddia etti.