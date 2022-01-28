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KOCAELİ

Kartepe Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sona gelindi

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi’nde inceleme yaparak “Yapım aşamasında sona yaklaşıyoruz.” açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kartepe ​Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sona gelindi.

Kartepe Atla Terapi Merkezi yanında yapımına devam edilen “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi” 4 bin metre kare alanda hizmet verecek.

Merkezde 150 metrekare hizmet binası, 80 ve 60 metrekarelik toplamda 140 metrekare iki ayrı yapıda 20 adet hayvan barınağı, hizmet binası içerisinde bir adet Post operatif alan, bir adet ameliyathane, bir adet muayenehane, bir adet veteriner hekim odası, bir adet özel ilaç odası, bir adet ecza odası, danışma, sosyal alan, bir adet sarf malzeme deposu yer alacak. 20 adet barınak içerisinde 60 metrekarelik yapıda hasta hayvan kabulü, banyo, kafesler ve 80 metrekarelik yapıda ise sağlıklı hayvan kafesleri, müşahede alanı, karantina alanı, malzeme deposu ve kedi evi yer alacak.

Son dokunuşlar yapılıyor

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Yapım aşamasında sona yaklaşıyoruz. Sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezimiz ile; ameliyathane muayenehane ve veteriner odasının da içinde olacağı modern bir hizmet alanını ilçemize kazandırıyoruz. Hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.

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