Kask yerine miğfer: Bu dedeyi görenler hem şaşırıyor hem gülümsüyor

13:1824/11/2025, Pazartesi
IHA
Denizli’de kask yerine miğfer takan Hasan Dede görenleri hem şaşırttı hem gülümsetti.
Denizli’de kask yerine miğfer takarak trafiğe çıkan motosikletli dede görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Motosikletçi ile yaşlı adam arasında geçen diyalog, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Seyir halindeyken bir motosikletçinin kask kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletçi,
"Polisler bir şey demiyor mu?"
diye sorduğunda, Hasan Dede olarak bilinen Hasan Keskin, kendinden emin bir şekilde,
"Benim miğfer sizin kasklardan daha sağlam. Bu miğfer parçalanmaz"
diyerek cevap verdi.

Renkli simasıyla tanınan Hasan Dede ile aralarında geçen diyaloğu sosyal medyadan paylaşan motosikletçi, binlerce kullanıcıdan reaksiyon aldı.

