Kastamonu'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da saat 00.24'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kastamonu'da saat 00.24'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü İhsangazi ilçesi olan deprem 11.83 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem Kastamonu il merkezi, ilçeleri ile Çankırı ve ilçelerinde de hissedildi.
İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.
"Ekipler çalışmalarını sürdürüyor"
İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine, ilçede meydana gelen depremin ardından kendilerine ulaşan olumsuz bir ihbar olmadığını söyledi.
Ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü dile getiren Sağlık, "Jandarma, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair çalışmalarını sürdürüyor. Muhtarlarımızı da arayıp bilgi alıyoruz. Şu an için herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor." dedi.