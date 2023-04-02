Kastamonu'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Deprem Kastamonu il merkezi, ilçeleri ile Çankırı ve ilçelerinde de hissedildi.

İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü dile getiren Sağlık, "Jandarma, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair çalışmalarını sürdürüyor. Muhtarlarımızı da arayıp bilgi alıyoruz. Şu an için herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor." dedi.