|
Reklam
Reklam
Gündem

Kastamonu'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilere göre saat 00.24'te meydana gelen deprem 11.83 kilometre derinlikte kaydedildi. Meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulunan İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını söyledi.

00:35 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kastamonu'da saat 00.24'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kastamonu'da saat 00.24'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kastamonu'da saat 00.24'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü İhsangazi ilçesi olan deprem 11.83 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem Kastamonu il merkezi, ilçeleri ile Çankırı ve ilçelerinde de hissedildi.

İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.

"Ekipler çalışmalarını sürdürüyor"

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine, ilçede meydana gelen depremin ardından kendilerine ulaşan olumsuz bir ihbar olmadığını söyledi.

Ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü dile getiren Sağlık, "Jandarma, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair çalışmalarını sürdürüyor. Muhtarlarımızı da arayıp bilgi alıyoruz. Şu an için herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor." dedi.

#deprem
#Kastamonu
#İhsangazi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.